Michalovčania idú zložiť reparát. Potrebujú sa zlepšiť vo všetkom

Grič: Musíme na ihrisku ukázať, že sa o body vieme pobiť.

22. feb 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Presne po 77 dňoch sa v Michalovciach opäť pôjde na prvoligový futbal.

Úvodný domáci majstrovský duel v tomto kalendárnom roku odohrajú hráči MFK Zemplín proti súperovi z Nitry, ktorého privítajú v sobotu o 14. hodine.

Východniari v ňom budú mať čo naprávať. Uplynulý víkend sa totiž zo Žiliny vracali s osemgólovým „batohom“, ktorý im na cestu domov nabalili Trenčania po dominantnom víťazstve 8:1.

Čo s mužstvom urobí najvyššia prehra za uplynulé vyše tri desaťročia?

Zanechá na ňom nejaké stopy, alebo ho vyburcuje k výkonu hodnému jeho kvalít?

Chceli čím skôr zabudnúť

Potupnú porážku rozdýchavali nielen fanúšikovia, ale aj hráči ešte dlho po zápase.

Prehrať sa dá rôznymi spôsobmi, ale takto?

Je pravda, že Trenčania mali svoj deň a do čoho kopli, to skončilo v bráne, no tento fakt Michalovčanov neospravedlňuje.

„Bola to veľmi bolestivá prehra. V kabíne sme si zápas rozobrali a povedali si, v ktorých činnostiach sme zlyhali. Avšak veľmi sme sa už k nemu vracať nechceli. Najlepšie je naň čím skôr zabudnúť a zobrať si z neho ponaučenie,“ vyriekol Jakub Grič, ktorý bol pod Dubňom najlepším hráčom žlto-modrých.

Za svoj výkon bol odmenený gólom, iba druhým v našej najvyššej súťaži.

Ten premiérový zaznamenal ešte v novembri 2016 na pôde Dunajskej Stredy.

Ani jeden z nich však mužstvu body nepriniesol.

„Musím sa priznať, že pri takom výsledku som ešte gól nedal. Proti Trenčínu som vyrovnával na 1:1 a tešil som sa, lebo nám vlial vieru v otočenie výsledku, ale v konečnom účtovaní som z neho žiadnu radosť nemal.“

Raz ich debakel nakopol

S priamym konkurentom o postup do hornej šestky teda zverenci trénera Jozefa Majoroša neuspeli, ale nič pre nich nie je stratené.

Hrajú ešte o deväť bodov, pričom z ôsmeho miesta strácajú na štvrtý Ružomberok iba tri.

„Pred nami sú zvyšné tri súboje, ktoré chceme a potrebujeme zvládnuť. Na súboj s Trenčanmi sa však už nepozeráme, je za nami a nič už s ním nenarobíme. Na futbale je pekné to, že už o týždeň môžete zložiť reparát a ukázať sa v lepšom svetle,“ konštatoval 23-ročný defenzívny stredopoliar.

Šancu na revanš majú proti Nitre, ktorá je predposledná a bojuje o prvoligovú kožu.

Dá sa teda očakávať, že súper „zaparkuje“ pred svojou šestnástkou autobus a bude len brániť.

„Nitra nehrá taký futbal ako Trenčín, ale to neznamená, že nás čaká ľahký zápas. Vždy sa treba na súpera kvalitne pripraviť. Verím, že tento duel zvládneme, ale bez nasadenia a agresivity to nepôjde. Musíme sa zlepšiť asi vo všetkom.“

Zemplínčania veria, že prehra ich nakopne podobným spôsobom ako v jeseni 2018.

Po debakli 0:6 na Slovane neprehrali osem stretnutí v rade.

„Dúfame, že sa to zopakuje. Avšak nemôže to ostať len pri slovách, ale musíme aj na ihrisku ukázať, že sa o body vieme pobiť,“ zdôraznil Grič.