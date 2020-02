Najprv dostal za lúpež doživotie, teraz namieta 25 rokov

Recidivista sa na súde v Trebišove domáhal otvorenia jeho prípadu.

21. feb 2020 o 0:00 Róbert Bejda

TREBIŠOV. Niektorí podnájomníci slovenských väzníc prídu na to, že sú nevinní už aj po roku, iní si to uvedomia až neskôr.

Trebišovčan Zoltán Šandor, ktorý si v ilavskej väznici odpykáva 25-ročný trest, si to uvedomil po vyše štyroch rokoch.

Za pomoci iných väzňov zoštylizoval žiadosť o povolenie obnovy konania a na Okresnom súde v Trebišove sa potom snažil sudcu presvedčiť, aby jeho prípad opäť otvoril.

Pýtali cigaretu

Šandor sa do ústavu s maximálnym stupňom stráženia dostal po rozsudku trebišovského súdu a následnom uznesení Krajského súdu v Košiciach.

Ten okresný ho najprv uznal vinným zo spáchania zločinu lúpeže v spolupáchateľstve.

Spolu s Jaroslavom B. ju spáchali v jednu júnovú noc 2014 na autobusovej stanici v Trebišove.

Obaja pristúpili k Ivanovi N. a vypýtali si cigaretu. Keďže muž povedal, že nemá, Šandor mu pohrozil: „Do pi.., daj cigaretľu, bo ci prij..."

Súčasne strčil ruku do vrecka Ivanových nohavíc a vybral z neho zapaľovač, dva prstene a pár drobných. Šandor si vzal aj mobil, ktorý vystrašenému Ivanovi vypadol z ruky.

Jaroslav s komplicom sa za tento lup poďakovali tak, že uštedrili obeti po jednom údere do tváre.

Možno by pridali viac, no Ivan ušiel. Lúpežníci tiež, no policajti ich vypátrali a zavreli do väzby.

Pomohla mu znalkyňa

Na súde Jaroslav nič nezapieral a k lúpeži sa priznal.

V jeho prípade sa teda dokazovanie obmedzilo iba na rozhodovanie o výške trestu. Dostal tri roky v najmiernejšom ústave.

Šandor, ktorý si uvedomil, čo mu hrozí, vinu od samého začiatku popieral.