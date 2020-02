Tehotenstvo prišlo v správny čas. Wollingerová ešte kariéru neuzavrela

Opora Iuventy verí, že mladé družstvo naplní ciele aj bez nej.

20. feb 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Počas rozbehnutej sezóny prišiel tréner hádzanárok michalovskej Iuventy Peter Dávid hneď o dve úderné spojky, na ktoré sa omladený kolektív výrazne spoliehal.

Na prelome rokov z kádra úradujúceho slovenského šampióna vypadli vychýrené strelkyne.

V závere uplynulého Iryna Kompaniecová a na začiatku tohto Patrícia Wollingerová.

Ani jedna klubu od Laborca tak skoro nepomôže.

Ukrajinská bombardérka si vážne zranila koleno a jej návrat na palubovky sa odhaduje na november.

Dôvod absencie slovenskej tvorkyne hry je oveľa radostnejší.

Čakajú ju totiž materské povinnosti.

Plánovala potiahnuť do konca sezóny

Opore Iuventy začali tikať biologické hodiny už dávnejšie a prvýkrát sa so svojimi úmyslami vedeniu klubu zdôverila už v lete.

Funkcionári aj tréner ju však „ukecali“, aby mladému družstvu ešte pomohla v ťažkých zápasoch Pohára EHF.

„V decembri prebehli ďalšie rozhovory, na ktorých sme sa dohodli, že to potiahnem až do konca ročníka. To som už bola tehotná, o čom som však vtedy ešte vôbec netušila,“ rozhovorila sa Patrícia Wollingerová, ktorá sa potešujúcu správu o tom, že je v druhom stave, dozvedela tesne pred domácim stretnutím s Mostom.