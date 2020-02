Košický kraj opraví na Zemplíne päť mostov v havarijnom stave

Dopravné obmedzenia už začali platiť.

18. feb 2020 o 13:48 Jana Otriová

ZEMPLÍN. Mimoriadne kontroly mostov v Košickom samosprávnom kraji odhalili zlý stav piatich z nich.

Kraj ich opraví prioritne, prijal už preventívne opatrenia.

Čo odhalila kontrola

Zrútenie časti chodníka na moste v Strážskom do časti Krivošťany vlani v polovici októbra primäl vedenie kraja, aby v novembri a decembri vykonal kontrolu mostov z nosníkov typu vloššák, ktoré má v majetku.

V správe KSK je 658 mostných objektov, 54 mostov je konštruovaných z nosníkov typu vloššák. Práve tie prešli kontrolou.

Podľa výsledkov pri 41 mostoch došlo k zhoršeniu stavebno-technického stavu.

Päť je kritických

V najkritickejšom stave je päť z nich.

Ide o most cez potok Čečanka za obcou Mokrance v okrese Košice-okolie, most cez záchytný kanál pred obcou Záhor v okrese Sobrance, most cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, most cez poľný kanál pred obcou Topoľany v Michalovciach a most cez miestny potok v meste Sečovce v okrese Trebišov.

„Na každom z týchto mostov sme z dôvodu zaručenia bezpečnosti cestnej premávky vykonali dočasné opatrenia, akými sú presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu a zníženie rýchlosti. Podoprieť chceme ešte poškodené nosníky,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

V súčasnosti sú tieto mosty zaradené do kategórie 6, čo znamená veľmi zlý stav. Ich opravu kraj plánuje riešiť prioritne ešte v tomto roku.

„Rekonštrukcia bude stáť približne 3,5 milióna eur. Nevyhnutná bude výmena nosníkov, hydroizolácie, výmena ložísk a následná oprava vozovky,“ doplnil Trnka.

V Stretave opravia celý most

Už na jar je naplánovaná oprava mosta cez potok Čierna voda za obcou Stretava v Michalovskom okrese.

KSK ešte vlani začal v rámci projektu financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu rekonštruovať cestu II/555 medzi Michalovcami, Veľkými Kapušanmi a Kráľovským Chlmcom. Jej súčasťou bola aj oprava mosta.

Projekt z roku 2016 počítal iba s výmenou 15 nosníkov z celkového počtu 30. Kontrolou sa však zistilo, že bude nevyhnutná výmena všetkých nosníkov.

Košický kraj aktuálne prepracováva projektovú dokumentáciu tak, aby tento most prešiel opravou v plnom rozsahu.

Obmedzenia už platia

Projektovú dokumentáciu pripravuje KSK aj na opravu mosta cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, ktorý je tiež postavený z nosníkov typu vloššák.

„Most postavili v 60. rokoch minulého storočia a dnes je už na hranici životnosti. Vodiči prechádzajúci týmto úsekom musia rátať so znížením rýchlosti a s presmerovaním dopravy do jedného jazdného pruhu,“ dodal župan Trnka.

Presmerovanie premávky do jedného jazdného pruhu a zníženie rýchlosti sa týka aj mosta pred obcou Záhor, mosta pred obcou Topoľany, aj mosta cez miestny potok v Sečovciach.

Preventívne opatrenia z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky budú platiť do ukončenia rekonštrukcie.

Správa ciest KSK aktuálne na mostoch v havarijnom stave určuje predpokladanú hodnotu zákazky na projektovú dokumentáciu.

Následne musia poslanci krajského zastupiteľstva schváliť peniaze na obstaranie projektovej dokumentácie.

Tú by chcel mať kraj vysúťaženú a dodanú najneskôr v lete.