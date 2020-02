Debakel. Zemplínčania pod Dubňom inkasovali osem gólov

Vstup do jarnej časti Michalovčanom vôbec nevyšiel.

15. feb 2020 o 16:19 TASR

ŽILINA, TRENČÍN, MICHALOVCE. Futbalisti AS Trenčín deklasovali v 19. kole Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce 8:1.

Priebeh stretnutia

Na február veľmi príjemné počasie privítalo na žilinskom štadióne tímy Trenčína a Michaloviec.

Aktívnejší boli v úvode hlavne domáci. Bukariho výpad v 2. minúte po chybe obrany z pravej strany nemal potrebnú presnosť.

Prvý gól prišiel na začiatku 10. minúty. Dlho padajúci center zľava od van Kessela umiestnil hlavou do Kirovej brány Roguljić.

O 3 minúty neskôr sa po rohu a zlom odkope sa zblízka hafvolejom presadil Grič a vyrovnal na 1:1.

Po Bukariho peknej individuálnej akcii mohlo byť 2:1. V 16. minúte obišiel takmer celú obranu hostí, prihral van Kesselovi, ten zoči-voči Kirovi trafil presne, gól však pre ofsajd neplatil.

Po centri Bukariho, ktorý s loptou prešiel polovicu ihriska, vypálil van Kessel. Z pár metrov však trafil len Kiru.

V 21. minúte bolo 2:1, vysoký center Ligeona zľava prekvapivo zapadol k vzdialenejšej tyči hostí.

26. minúta mohla priniesť ďalší gól. Bukari sa po kvalitnej prihrávke a Zubairua ocitol pred Kirom, umne počkal na pohyb brankára, napokon ho však neprestrelil. Z dorážky nemieril presne Čataković.

O minútu neskôr nepochopiteľne zlyhala dvojica Trenčanov. Tesne pred prázdnou bránou si dávali prednosť, na slabučkú hlavičku však stihol zareagovať Kira, ktorý sa zdvíhal po nezvládnutom vzdušnom súboji.

Druhý polčas začal opäť aktivitou hostí. Niekoľko náznakov vyvrcholilo v 51. minúte.

Po centri Bukariho sa strelou k ľavej žrdi presadil Rogiljić. Kira si na loptu siahol, vyraziť ju však nedokázal.

V 54. minúte už to bolo 4:1, keď sa po krásnej prihrávke Roguljića nekompromisne presadil Bukari.

V 60. minúte si na center nabehol domáci Križan, neistý Kira nezasiahol, hlavička však letela tesne nad bránu hostí.

Po dobre umiestnenej strele Roguljića vynikajúco zasiahol Kira a vyrazil na roh.

V 68. minúte sa v pokutovom území snažil presadiť Kvocera, obišiel Bergsena, z uhla však napálil do jedného z obrancov, ktorý stihol priskočiť na čiaru.

V 75. minúte sa El Mahdioui presadil priamym kopom tesne spoza pokutového územia, ktorý trafil na centimeter presne do horného rohu. 5:1.

V 79. minúte van Kessel vypichol loptu v strede poľa, zbehol si po krídle a naservíroval loptu Bukarimu, ktorý pohodlne zasúval za Kiru. Zvýšil tým na 6:1.

V 85. si E Mahdioui vyskúšal strelu z diaľky, tá o 2 metre minula bránu hostí.

Začiatok 87. minúty priniesol 8. gól v zápase. Ďalší únik van Kessela zakončil Bukari. Striedajúci Kadák v 89. minúte po centrovanej lopte hlavičkou zvýšil na 8:1.

Asistenciu si pripísal Bukari.

Bez minúty nadstaveného času tak v zápase pod Dubňom padlo 9 gólov.

Hlasy trénerov

Norbert Hrnčár, tréner Trenčína: "Z našej strany celkom slušný výkon. Futbal našim hráčom chutil, užili si ho a užili si ho aj trenčianski fanúšikovia. Samozrejme, sme radi za víťazstvo, ale zápas už skončil a my musíme myslieť na to, čo príde ďalej. Takže musíme byť koncentrovaní a pokračovať v tvrdej práci."

Jozef Majoroš, tréner Michaloviec: "V prvom rade blahoželám Trenčínu k víťazstvu. Vyhrali úplne zaslúžene, dali 8 gólov. My sme dnes pôsobili veľmi, veľmi naivne. Nedá sa vyhrať zápas bez agresivity a bez toho, aby sme chodili do súbojov. V tom bol najväčší rozdiel. Preto je výsledok taký, aký je. Musíme však dať hlavy hore a pripraviť sa. Máme ešte tri zápasy, v ktorých chceme zabojovať o prvú šestku, ale s takýmto prístupom a takýmto výkonom to určite nedokážeme."

Štatistika AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 8:1 (2:1) Góly: 10., 51. Roguljić, 21. Ligeon, 54., 78., 87. Bukari, 78. El Mahdioui, 89. Kadák - 14. Grič. Rozhodovali: Gemzický - Somoláni, Hrmo, ŽK: Zubairu - Soler Pino, 220 divákov Trenčín: Bergsen - Šulek, Križan, Kapuadi, Ligeon - Roguljić (76. Kadák), El Mahdioui, Zubairu (63. Koolvijk) - Bukari, Čataković (67. Depetris), Van Kessel Michalovce: Kira - Konstantinidis, Carrillo, Soler Pino, Vojtko - Danko (63. Kvocera), Savvidis, Grič - Neofytidis (55. Turik), Kountouiotis - Sidibé (72. Hovhannisyan)