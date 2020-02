Michalovčania si z Nových Zámkov vezú len bod

O konečnom skóre rozhodol Obdržálek.

14. feb 2020 o 21:22 (aktualizované 14. feb 2020 o 21:58) TASR

NOVÉ ZÁMKY, MICHALOVCE. Hokejisti HC Mikron Nové Zámky vyhrali v dueli 49. kola Tisport Ligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 5:4 po predĺžení.

Priebeh stretnutia

Súboj začali domáci o niečo aktívnejšie domáci Novozámčania. Do prvej vážnejšej šance sa dostali práve oni, keď Obdržálek nepremenil svoj bekhend zblízka po tom, ako ho spoza brány našiel Jurík.

Úvodná desaťminútovka patrila herne domácemu tímu, ktorý svoju prevahu potvrdil aj gólovo.

V 10. minúte sa vyrútila z obranného pásma trojica Novozámčanov, Mikula našiel z ľavého krídla Ondruška, ktorého švih michalovský brankár neudržal.

Napriek tomu, že boli domáci lepším tímom, podarilo sa Michalovčanom ešte do prestávky vyrovnať. Strelou z pravého kruhu uspel Kolba.

Do druhého dejstva nastúpili aktívne už aj hostia, ale domáci brankár Nechvátal bol pozorný.

Sympatickú akciu predviedla aj druhá novozámocká formácia, no k ideálnemu zakončeniu sa nedostal ani jeden z jej členov.

V 28. minúte získali Michalovčania výhodu presilovky, ktorú aj zužitkovali. Z ľavého kruhu vyslal Spilar krížnu prihrávku cez útočnú tretinu na Mesikämmena a ten príklepom prestrelil domáceho gólmana.

Blízko k vyrovnaniu bol Andrisík ale jeho strela mierila tesne vedľa vzdialenejšej žrde.

Závar pred michalovskou bránou spôsobila aj štvrtá formácia Zámčanov, výsledkom však bolo iba vylúčenie domáceho Bajteka.

Domáci napodobnili súpera a v závere tretiny sa im podarilo vyrovnať.

Ordzovenského príklep sa odrazil od zadného mantinela, puk sa dostal k Juríkovi a ten ho pohotovo upratal do siete.

V úvode tretej tretiny si Zámky zahrali presilovku. Nebezpečne pálil spoza hráča Stupka ale Trenčan v bráne hostí bol pozorný.

Oba tímy sa tlačili do útoku, bolo to však bez vyložených streleckých príležitostí.

Prišla 52. minúta a domáci išli druhýkrát v zápase do vedenia.

Peknú kombináciu s Juríkom a Obdržálkom zakončil gólovo Bajtek, keď sa natlačil pred brankára a zasunul puk za jeho chrbát.

Novozámčanom sa podarilo svoje vedenie zveľadiť vďaka Šillemu, ktorý spoza brány zasunul puk do siete.

Netrvalo dlho a Michalovčania sa opäť dostali na dostrel vďaka Šimunovmu zakončeniu, ktoré zastavila až bránková sieť.

Michalovce v závere odvolali brankára a 34 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby sa im podarilo vyrovnať. K puku sa dostal nekrytý Phillips a z uhla skóroval.

Dva body nakoniec ostali na juhu Slovenska. V predĺžení sa po vhadzovaní dostal k puku Obdržálek a zblízka rozhodol.

Hlasy trénerov

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: "Zápas sa hral v dobrom, vysokom tempe, tímy sa snažili kombinovať, šance boli na oboch stranách. Dali sme gól na 1:0, čo nás trochu povzbudilo. Vzápätí sme sa dvomi zlepenými gólmi súpera dostali pod tlak. Našťastie sa nám po ťažkom 'pôrode' podarilo dať druhý gól. V závere hral súper minútu s jedným hráčom navyše, naši hráči už nestíhali ani vystriedať. Z toho potom pramenili chyby a aj sme dostali gól. Pre nás je veľmi pozitívne, že v predĺžení sme zápas predsa len stiahli na svoju stranu. Tieto dva body nás dúfam povzbudia. Verím, že nám to pomôže psychicky. "

Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "Zápas sa začal vyvíjať podľa našich predstáv, čakali sme, že domáci na nás vybehnú. Aj sa tak stalo. Dobre korčuľovali, napádali nás. S tým sme rátali, že to v takomto tempe nemôžu vydržať. Podarilo sa nám to aj ustáť. Potom sme však inkasovali gól, ale našťastie sme to zvládli otočiť na 2:1. Potom sme dostali gól dve minúty pred koncom tretiny. Myslím, že to bol zlomový moment v zápase. Súper ožil, dostali sme zápas tam, kde sme nechceli. Boli sme na tom zle, našťastie sa nám to aj so šťastím podarilo vyrovnať. Prehrávali sme 2:4 a tak musíme akceptovať aj bod."

Štatistika HC Mikron Nové Zámky - HK Dukla Ingema Michalovce 5:4 pp (1:1, 1:1, 2:2 - 1:0) Góly: 10. Ondrušek (Mikula, Bajtek), 38. Jurík (Ordzovenský, Stupka), 52. Bajtek (Jurík), 55. Šille (Andrisík), 61. Obdržálek (Jurík) - 18. Kolba (Török), 29. Mesikämmen (Spilar, Lalancette), 56. Šimun (Borov), 60. Phillips (Lalancette, Pukka). Rozhodovali: Novák, Rencz, Frimmel, Kis-Király, vylúčení: 3:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 985 divákov Nové Zámky: Nechvátal - Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Magovac, Mikuš, Labrecque - Rogoň, Bajtek, Stupka - Obdržálek, Šille, Jurík - Števuliak, Fábry, Andrisík - Ondrušek, Mikula Michalovce: Trenčan - Ventelä, Pukka, Kolba, Vorobjev, Mesikämmen, Ťavoda, Hančák - Spilar, Lalancette, Phillips - Mašlonka, Galamboš, Giľák - Török, Linet, Safaralejev - Hvila, Šimun, Borov

Tabuľka 1. Banská Bystrica 45 25 9 3 8 137:87 96 2. Slovan 46 26 6 4 10 157:93 94 3. Košice 45 22 9 4 10 131:94 88 4. Zvolen 45 27 0 2 16 163:116 83 5. Poprad 45 23 4 4 14 135:103 81 6. Trenčín 45 22 5 4 14 142:109 80 -------------------------------------------------- 7. Nitra 46 18 2 7 19 118:126 65 8. DVTK Miškovec 46 17 4 3 22 122:137 62 9. Michalovce 45 16 3 7 19 114:131 61 10. Nové Zámky 46 11 5 5 25 120:157 48 11. MAC Újbuda 46 13 2 5 26 135:178 48 12. Detva 45 13 2 1 29 105:163 44 --------------------------------------------------- 13. Liptovský Mikuláš 45 8 3 5 29 77:162 35