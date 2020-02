Laborec preklenul provizórny most. Pozrite si práce v Strážskom

Opravy chcú stihnúť v tomto roku.

11. feb 2020 o 17:58 TASR

STRÁŽSKE. Už niekoľko dní funguje mostné provizórium cez rieku Laborec v Strážskom v okrese Michalovce, ktoré slúži pre osobnú motorovú dopravu a malé autobusy.

Štrnásteho októbra 2019 došlo k odlomeniu časti nosníka mosta cez rieku Laborec medzi mestom Strážske a miestnou časťou Krivošťany.

Most po ukončení búrania bol provizórne premostený a bude zrekonštruovaný.

Nový most v Strážskom by mal podľa zmluvy stáť do prvej polovice roka 2021, KSK má za cieľ ukončiť jeho stavbu ešte v tomto roku.

