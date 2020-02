Investor na Šírave narazil na kritiku. Všetko som dodržal, tvrdí

Postaviť chcú chodník, parkovisko, reštauráciu, amfiteáter i zipline.

12. feb 2020 o 0:00 Michal Frank

VINNÉ. Na Zemplínskej šírave, medzi strediskami Hôrka a Medvedia hora, vyrastá nový projekt Yacht Village II.

Ide o súkromnú investíciu, ktorú víta aj samospráva. Zastupiteľstvo v obci Vinné (okres Michalovce) dalo projektu zelenú.

Zámer vzbudil značnú pozornosť. Jednak preto, že projekt, ktorého súčasťou majú byť aj súkromné bungalovy postavené na pilótach pri vode, sa robí na štátnych pozemkoch prenajatých od Slovenského vodohospodárskeho podniku. A tiež pre obavy miestnych obyvateľov, ktorí upozorňujú na to, že takáto stavba nie je v súlade s územným plánom a je veľkým zásahom do územia.

Naopak, starosta Vinného tvrdí, že na danom mieste roky nebolo nič a projekt pomôže cestovnému ruchu, pritiahne ľudí a má verejnoprospešný charakter.

Investor: Dodržal som všetky postupy

O tom, o aký projekt ide, sme sa zhovárali priamo so zástupcom investora Petrom Petrovkom.

„Celý projekt trvá od roku 2011, keď som si vyberal, v ktorej časti by to mohlo byť. V roku 2012 boli podpisované prvé zmluvy. Je to teda ôsmy rok, nikto to doposiaľ nekomentoval, prešiel som všetkými procesmi... Všetko máme odsúhlasené a robili sme to tak, ako sme to podľa zákona mali robiť. Preto sa pýtam, v čom je problém?“

Petrovka odmieta, že by spoločnosť Yacht Village nedodržala akýkoľvek postup, pričom cenu za prenájom pozemku pri vode (1,07 € za meter štvorcový na rok) neurčovali oni, ale štát.

„Postupy sú dané, nemôžeme legislatívu zmeniť, musíme sa jej prispôsobiť. Pripravili sme projekt na mieste, kde 40 rokov nič nebolo, len neporiadok, bordel, všetko zarastené, nebolo vidieť Šíravu. Podali sme žiadosti. Každý z úradov dostal takto pripravený projekt, vizualizáciu a textovú správu, čo tam chceme vybudovať. Ďalej to ide mimo mňa.“

Ako zdôrazňuje, všetky potrebné doklady získal.