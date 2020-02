Syn zavolal otcovi pomoc až tri dni po tom, čo ho bodol nožom. Zomrel v nemocnici

Z údajného pádu na sklo sa vykľulo zabitie.

6. feb 2020 o 8:50 Klaudia Jurkovičová

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC. Začiatkom februára prijali trebišovskí kriminalisti oznámenie o úmrtí 59-ročného muža z Kráľovského Chlmca.

„Možno by oznámenie nebolo ničím zvláštne, ak by sa v správe o výsledku pitvy neuvádzalo, že muž, ktorý bol do nemocnice privezený s poranením brucha, ktoré mal utrpieť pri páde na sklo, a na následky tohto pádu koncom januára v nemocnici zomrel, mal v skutočnosti bodnorezné poranenie," uviedla vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Otca bodol do brucha jeho syn

Keďže podľa výsledkov pitvy nebolo možné vylúčiť cudzie zavinenie, trebišovskí kriminalisti rozbehli preverovanie prípadu.

Zistili, že po predchádzajúcom slovnom konflikte svojho 59-ročného otca do oblasti brucha bodol kuchynským nožom jeho 38-ročný syn Gabriel.

Hoci k tomuto skutku došlo v Kráľovskom Chlmci vo večerných hodinách ešte 17. januára, syn otcovi privolal pomoc až o tri dni neskôr.

Žiaľ, aj napriek niekoľkodňovej snahe lekárov sa zdravotný stav poškodeného muža stabilizovať nepodarilo a muž svojim zraneniam podľahol.

Hrozí mu 9 až 12 rokov

Gabriel bol v čase príchodu policajtov doma, bol preto okamžite obmedzený na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnený do cely policajného zaistenia.

Gabriel policajtom dobrovoľne vydal aj kuchynský nôž, ktorý bol zaistený a zaslaný na kriminalisticko-expertízne skúmanie.

„Po zhromaždení a vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove 38-ročného Gabriela z Kráľovského Chlmca obvinil zo zločinu zabitia a zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby. V prípade dokázania viny mu za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na deväť až 12 rokov," dodala Ivanová.