Michalovčania recept na Slovan nenašli, nedali ani jediný gól

Všetky šance súper zmaril.

24. jan 2020 o 21:02 (aktualizované 24. jan 2020 o 21:45) TASR

BRATISLAVA, MICHALOVCE. Hokejisti HC Slovan Bratislava zdolali v piatkovom domácom stretnutí 43. kola Tipsport Ligy HK Dukla Ingema Michalovce 3:0.

Vďaka víťazstvu si na čele tabuľky vypracovali trojbodový náskok pred majstrovskou Banskou Bystricou, ktorá však disponuje dvoma zápasmi k dobru.

Priebeh stretnutia

Šance Slovana v úvodnej desaťminútovke sa ešte neujali, keď si hosťujúci brankár Surák poradil so strelami Žitného i Ziga.

Domáci však otvorili skóre v 11. minúte, Basaraba vystrelil tesne spoza bránkovej čiary a Surák si chrbtom zrazil puk do vlastnej siete.

Po inkasovanom góle si príležitosti vypracovali aj Michalovce, po zakončení Korhonena sa vyznamenal Brust, ktorého onedlho zachránila ľavá žrď po pokuse Šimuna.

Krátko pred prvou prestávkou Brust zneškodnil aj možnosť Lalancettea.

Brankár Slovana udržal vedenie aj v 26. minúte, keď ho opäť neprekonal Korhonen.

Domáci sa vzápätí dostali do prečíslenia troch proti jednému, ale Bondra, Kukumberg a Kytnár nevyriešili situáciu ideálne a nepridali druhý zásah.

To sa podarilo v 31. minúte v presilovej hre St. Pierreovi, ktorý úspešne vystrelil cez hokejku brániaceho súpera.

Hostia nezlomili strelecké prekliatie ani na konci druhej tretiny, Brust tentoraz vychytal Spilára.

Hneď na začiatku tretieho dejstva sa domácim naskytla šanca na zvýšenie náskoku, Surák zlikvidoval samostatný únik Abdula.

Michalovciam dochádzal čas na dosiahnutie aspoň čestného úspechu a snažili sa zatlačiť.

V 48. minúte zovreli lídra tabuľky v jeho obrannom pásme, no recept na Brusta nenašli Mašlonka ani Pukka.

Naopak, hostia tretíkrát inkasovali, keď v 57. minúte Zigo prepálil Suráka a doprial Slovanu pohodlný stav, ktorý vydržal do záverečného klaksónu.

Hlasy po zápase

Roman Stantien, tréner Slovana: "Michalovce hrali ozaj výborne, presne to, čo sme čakali. Boli sme pripravení, že majú výborné brejky, výborný návrat do tretiny, toto všetko sa nám potvrdzovalo celý zápas. Som rád, že sme získali tri body a opakujem, bol to výborný súper s výborným pohybom. Hrali obetavo, mali nebezpečné presilovky, v kľúčových momentoch nás podržal Brust. To bol základ nášho úspechu."

Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "Myslím si, že sme odohrali oveľa lepšie stretnutie ako predtým. Chceli sme Slovan potrápiť, čo sa nám snáď podarilo. Dostali sme také lacnejšie góly, najmä ten prvý. Chýbal nám impulz do hry a súper nás za to potrestal. Utvorili sme si nejaké šance, ale proti nám stál kvalitný súper, rozhodujúci bol výkon domáceho brankára."

Tomáš Zigo, autor tretieho gólu Slovana: "Dosť sme sa natrápili, ale tri body sú doma a to je hlavné. Môžeme byť za to radi. Michalovčania dobre korčuľovali, mali dobrý pohyb, niekedy sme sa nevedeli dostať z pásma. Zatvárali mantinely, brali nám puky, dohrávali súboje, s tým sme mali najväčší problém. Škoda, že sme nedali tretí gól skôr, hralo by sa nám ešte lepšie. Hlavné je, že padol, a dohrali sme to pokojne."

Štatistika HC Slovan Bratislava - HK Dukla Ingema Michalovce 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Góly: 11. Basaraba (Bondra), 31. St. Pierre (Sersen, Basaraba), 57. Zigo (Abdul). Rozhodovali: D. Konc st., Kókai (Maď.) - Gegáň, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4658 divákov. Slovan: Brust - Bačik, Sersen, Štajnoch, Demo, Šedivý, Kučný, Sloboda - Puliš, Zigo, Abdul - Basaraba, St. Pierre, Bondra - Kukumberg, Kytnár, Matoušek - Petráš, Urbánek, Žitný Michalovce: Surák - Ventelä, Hančák, Mesikämmen, Pukka, Vorobjev, Ťavoda, Zekucia, Farkaš - Spilár, Lalancette, Korhonen - Mašlonka, Galamboš, Hričina - Hvila, Linet, Safaralejev - Šimun, Toma, Giľák

Tabuľka 1. Slovan Bratislava 42 24 5 4 9 145:84 86 2. Banská Bystrica 40 22 7 3 8 119:78 83 3. Košice 41 20 9 3 9 123:87 81 4. Poprad 40 20 4 4 12 121:94 72 5. Trenčín 39 19 4 3 13 123:92 68 6. Zvolen 39 21 0 2 16 124:103 65 7. Michalovce 40 15 3 6 16 103:114 57 8. Miškovec 40 15 4 3 18 109:114 56 9. Nitra 40 15 2 7 16 100:108 56 10. Detva 40 13 2 1 24 97:140 44 11. Nové Zámky 40 10 4 3 23 108:138 41 12. Újbuda 40 11 2 4 23 113:154 41 13. Liptovský Mikuláš 39 7 2 5 25 68:147 30