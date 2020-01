Michalovčania mali Azerbajdžancov na lopate, v samom závere zahodili tutovku

V Turecku na úvod remizovali s FK Kesla.

24. jan 2020 o 15:36 Róbert Andrejov

BELEK. Prvú hernú previerku na sústredení v tureckom Beleku majú futbalisti MFK Zemplín Michalovce úspešne za sebou. S dvojnásobným azerbajdžanským majstrom FK Kesla sa v piatok predpoludním Zemplínčania rozišli zmierlivo po nerozhodnom výsledku 1:1.

Žlto-modrí sa rozbiehali pomalšie a už po niekoľkých desiatkach sekúnd hry inkasovali z kopačky angolského útočníka Alexandra Christovaa. S pribúdajúcim časom však čoraz viac získavali pôdu pod nohami a v 59. minúte sa im podarilo zrovnať stav zásluhou Gréka Dimitriosa Popovitsa.

A nechýbalo veľa, aby skóre aj otočili, avšak v samom závere po prihrávke mladého Mariána Pásztora spálil tutovku Issa Modibo Sidibé, ktorý úplne osamotený z päťky neprekonal súperovho brankára...

V druhom polčase dominovali

„Bol to dobrý zápas, v ktorom sme mali viacero solídnych momentov. Na druhej strane, v našej hre bolo ešte veľa chýb, a na tých musíme popracovať,“ rozhovoril sa lodivod fortunaligistu Jozef Majoroš.

V úvodnom dejstve to bola viac taktická bitka, hra sa zväčša odvíjala medzi šestnástkami a šancí bolo minimum.

„Inkasovali sme rýchly gól po nedorozumení v našej obrane. My sme odpovedali dvoma strelami z hranice šestnástky, ktoré však v sieti neskončili. Po zmene strán sme už zlepšili prechod do útoku a na ihrisku sme začali dominovať. Po peknej akcii sme zaslúžene vyrovnali na 1:1. Súpera sme potom už nepúšťali do žiadnych šancí, naopak, my sme si vypracovali štyri čisté, ktoré sme bohužiaľ nepremenili,“ pokračoval Majoroš, podľa ktorého sa celok z Baku prezentoval agresívnym štýlom, ale chcel hrať futbal.

Na začiatku menšie problémy

Ďalší prípravný duel na sústredení absolvujú Michalovčania v pondelok o 14. hodine nášho času a ich súperom tentoraz bude bulharský prvoligista PFC Lokomotiv Plovdiv.

V krajine polmesiaca sú od stredajšieho večera. Privítalo ich príjemné počasie s dennými teplotami okolo pätnástich stupňov. Aké podmienky tam našli na trénovanie?

„Sme s nimi veľmi spokojní, aj keď vo štvrtok sme mali problém s tréningovou plochou, ktorá nemala rozmery klasického ihriska. Od soboty by sme už mali trénovať v inom komplexe, kde by už malo byť všetko v poriadku,“ prezradil Majoroš.

Kormidelník MFK Zemplín prvýkrát v zápasovej akcii videl mladého španielskeho krajného obrancu Alejandra Mendeza Garciu, ktorý nastúpil na záverečnú štvrťhodinu.

S michalovskou výpravou je už aj Cheick Alan Diarra a v noci na sobotu má pricestovať aj avizovaná posila z gréckeho Olympiakosu Pireus Georgios Neofytidis.

Fakty Kesla – Michalovce 1:1 (1:0) Góly: 1. Christovao – 59. Popovits. MFK ZEMPLÍN: Dráb - M. Kolesár, Carrillo, Soler, Vojtko (75. Mendez) - Grič, Savvidis (60. Turík), S. Danko (60. M. Begala) - Kountouriotis (70. Pásztor), Hovhannisjan (60. Sidibé), Popovits (60. P. Kolesár).