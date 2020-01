Tisícky ton odpadu. V okrese Trebišov odhalili ďalšie nelegálne skládky

Polícia všetky prípady vyšetruje.

26. jan 2020 o 0:00 Magda Haburová

TREBIŠOV, SEČOVCE, ZBEHŇOV. Ďalšie prípady nelegálnych skládok odhalili v okrese Trebišov.

„Ešte v novembri minulého roka bol na náš úrad doručený podnet Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Trebišove, ktorý nás upozornil na nezákonne umiestnený odpad strešnej krytiny v katastrálnom území obce Zbehňov. O niekoľko dní sme spolu so zástupcom OR PZ vykonali miestne zisťovanie. Odhalili sme tam nielen tento odpad, ale aj ďalšie smetisko tvorené drobným stavebným odpadom, aj komunálnym a biologicky rozložiteľným odpadom a to na hranici katastrov mesta Sečovce a obce Zbehňov,“ informoval nás Stanislav Bogdányi, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Trebišove.

Výsledok kontroly

Kompetentní vypracovali odborný odhad nezákonne uloženého odpadu a výpočet škody.

„Rozsah odpadu bol odhadnutý na 30 ton strešnej krytiny, pri ďalších odpadoch išlo o 500 ton, oboje v katastri Zbehňov, a približne 5 000 ton už v katastrálnom území mesta Sečovce. Vzhľadom na to, že rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčoval tomu, že bol spáchaný trestný čin, boli všetky tri prípady v priebehu mesiacov november a december 2019 oznámené OR PZ Trebišov,“ konštatoval Bogdányi.

V odbornom vyjadrení úradu v oznámení o trestnom čine pre políciu stojí, že na plochách, ktoré sa začínajú hneď za oplotením Technických služieb mesta Sečovce, sa odpad sype postupne do rokliny v smere od poľnej cesty k osade Hábeš.

Dokonca je viditeľné, že odpad sa urovnáva a je zatláčaný mechanizmami do rokliny.

Plocha zavezená odpadom je v rozsahu asi 200 krát 80 metrov.

K nezákonne umiestnenému odpadu vedie spevnená cesta, ktorá potom pokračuje ako nespevnená poľná cesta.

Škoda takmer 300-tisíc eur