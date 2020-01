Obvinená o nájme 900-tisíc: Jediná som škole pomohla, tak som si určila cenu

Analytik: Absurdné, nehnuteľnosti kúpila za 200-tisíc, už za rok bola v pluse.

24. jan 2020 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ

SEČOVCE. K prenájmu v kauze Sečovce sa v minulosti vyjadrila aj dnes už obvinená Beáta P.

Tá obe nehnuteľnosti v meste (bývalý kaštieľ s dvorom aj objekt kaviarne, ktorý predtým vlastnila firma ďalšieho obvineného Ivana S.) kúpila v rokoch 2013 a 2014 najprv ako fyzická osoba a potom ako jej firma S1.

Len pár dní nato ich prenajala škole s rómskymi žiakmi zo sečovskej osady za celkové ročné nájomné vrátane služieb skoro 900-tisíc eur.

Podnikateľka, ktorá predtým robila i čašníčku v cukrárni, sa v roku 2018 vyjadrila pre Moniku Kozelovú do jej článku na portáli blog.sme.sk.

Táto Bratislavčanka návštevou Sečoviec a neskôr aj účasťou na rokovaní poslancov Košického samosprávneho kraja obhajovala fungovanie pracoviska v Sečovciach z pohľadu vzdelávania Rómov a pozitívneho vplyvu tejto školy na ich život.

Beáta P.: Podnikateľ musí občas aj zariskovať

„Keď som zistila, že škola hľadá budovu na prenájom, lebo mesto im budovu prenajať odmietlo, po dlhej diskusii s priateľom som sa rozhodla, že do toho pôjdem. Vedela som, že idem do rizika a že nikto iný v meste do toho nepôjde, ale som podnikateľka a v tomto postavení musíte občas aj zariskovať,“ povedala aktivistke zo západného Slovenska mladá žena s trvalým pobytom evidovaným podľa obchodného registra v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov.

„Nevedela som, či mi deti z osady budovu nezničia, nevedela som, ako sa budú k cudziemu majetku správať, lebo povesť, aká osadníkov sprevádza najmä v tlači a na sociálnych sieťach, nie je bohvieaká. Nehovorím, že nejaké havárie neboli, ale stále sa to viac a viac zlepšovalo. A dnes? Chovajú sa lepšie ako rozmaznané deti z prominentnej školy,“ uviedla pre blogerku Beáta P.

„Keď som išla do podnikania so školou, išla som skutočne do rizika. A vzhľadom na to, že som bola jediná, ktorá im pomoc ponúkla, určila som si takú cenu, aby pokryla aj riziko. Keby primátor Gamrát dal škole budovu, o ktorú žiadali, celý tento cirkus nemusel byť. Možno by som nezarobila, aj keď vôbec nie toľko, ako si ľudia na základe informácií z nejakej inšpekcie myslia, ale aspoň by ma tu nikto neroznášal po novinách.“

Podnikateľka reagovala aj na sumu nájomného.

„Každý rok riadne platím dane. Z tých takmer 900-tisíc len na daniach vraciam štátu ročne obrovské peniaze. Za rok 2016, o ktorom hovorila aj pani Zimenová, to bolo 245 076 eur a 66 centov. Kúrenie, energie, voda, nároky školy na zariadenie a na výučbu, to všetko sú náklady. Nie zisk na nájomnom.“

Blogerka nakoniec po rozhovore s Beátou P. a po analýze výnosov a nákladov dospela k ročnému zisku vo výške 287 338 eur.

Zarábala státisíce ročne, žiadala sociálny byt

Podľa informácií Korzára si Beáta P. v roku 2015, teda dva roky od začiatku biznisu s prenájmom, dala na Mestskom úrade v Sečovciach žiadosť o sociálny byt, ktorý jej však napokon nebol pridelený.

„Neriešim, či bola alebo nebola žiadateľkou o sociálny byt. Tých bolo, len tak fúklo. Pre mňa je alfa omega zachovanie školy bez ohľadu, kde sídli,“ reagovala Kozelová, keď sme sa jej na to pýtali v roku 2018 na krajskom zastupiteľstve, ktoré rokovalo o pracovisku v Sečovciach.

Analytik: Investície sa jej vrátili už prvý rok

Analytici, ktorých sme v minulosti oslovili, sa vyjadrili, že ak nejaká firma, tak ako spoločnosť Beáty P., dokáže mať tri roky po sebe úplne rovnaké výnosy 747 348 eur a asi 40 % premení každý rok na čistý zisk, tak v slovenských pomeroch je to niečo unikátne.

Prekvapilo ich tiež, že firma s takými tržbami mala podľa zverejnených údajov len dvoch zamestnancov, ktorí navyše podľa účtovných výkazov nedostali napríklad za rok 2017 žiadne mzdy.

Zmluva medzi S1 a školou bola podľa analytikov výhodná len pre prenajímateľa a bolo absurdné podpisovať nájomnú zmluvu na 15 rokov, ak si prenajaté nehnuteľnosti môže škola rovno kúpiť za menej peňazí, ako je ročná suma nájomného.

„Ani najlepší developeri nepočítajú pri prenájmoch nehnuteľností s návratnosťou kratšou než 5 - 10 rokov,“ uviedol jeden z analytikov.

Dodal pritom, že Beáte P. sa už po prvom roku prenájmu vrátili všetky investície, pretože čistý zisk za rok 2014 v sume 209 660 eur bol vyšší než celková kúpna cena oboch prenajímaných nehnuteľností.

Tá bola totiž podľa jeho zistení z účtovných výkazov spolu menej ako 200-tisíc eur.

Firma vraj fungovala ako prietokový ohrievač

„Celé 'riziko' pre S1 spočívajúce v investícii do nehnuteľností predstavovalo maximálne 220 000 eur za celé fungovanie spoločnosti od roku 2013 do roku 2017. Absolútne sa nedá hovoriť o žiadnom riziku - ako sa vraví, je to 'čistá ryža',“ zhodnotil analytik a fungovanie firmy prirovnal k prietokovému ohrievaču.

„Čistá rentabilita tržieb okolo 40 % je v štandardnom podnikaní ťažko dosiahnuteľná méta. Hlavne pri dvoch zamestnancoch, ktorí ani nedostávajú žiadne mzdy,“ komentoval verejne dostupné údaje o spoločnosti z finstat.sk.

"Za roky 2015 až 2017 dosiahla spoločnosť S1 tržby každý rok v rovnakej výške 747 348 eur a vykázala čistý zisk 363 259 eur, 287 338 eur a 294 245 eur, t. j. od roku 2013 čistý zisk spolu 1 184 931 eur, ktorý predstavuje príjem na rozdelenie jedinému spoločníkovi S1 - Beáte P.," zosumarizoval, čo vyplýva z účtovníctva.

Analytik doplnil, že podľa závierok si podnikateľka dividendy každý rok vyplácala, čiže po odpočítaní poistného a dane by mala mať z tohto podnikania za obdobie rokov 2013 - 2017 vyplatený v čistom na svojom osobnom účte asi 1 milión eur.

Podľa neho je takáto návratnosť investície pri prenájme nehnuteľností absolútne nevídaná. "Výška nájomného v tomto prípade je jednoducho neobhájiteľná a neexistuje, aby sa takéto finančné podmienky dohodli bez toho, aby za tým nebol nejaký bočný úmysel, alebo aby neboli štatutári školy absolútne nekompetentní."