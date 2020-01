Vláda vyčlení peniaze na likvidáciu toxického odpadu v Strážskom, potvrdil Pellegrini

Sudy, ktoré zamorujú okolie, premiestnia.

22. jan 2020 o 11:28 TASR

STRÁŽSKE, BRATISLAVA. Vláda vyčlení na zabezpečenie prác v súvislosti s odstránením nebezpečného toxického odpadu polychlórovaných bifenylov (PCB) v Strážskom toľko prostriedkov, koľko je potrebné.

Súvisiaci článok Europoslanec: Východ Slovenska je pri zamorení PCB látkami svetový unikát Čítajte

Uistil o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pred stredajším rokovaním vlády.

Okresné úrady v Prešove a v Košiciach vyhlásia v tejto súvislosti mimoriadnu situáciu.

"Štát bude na vlastné náklady premiestňovať sudy s látkami, ktoré znečisťujú okolie," uviedol premiér.

Zdôraznil, že pri rozsahu environmentálnych škôd budú musieť spolupracovať aj s Ministerstvom životného prostredia SR.

"Teraz je kľúčové odviezť sudy, aby neznečisťovali ďalej podzemnú vodu," zdôraznil Pellegrini.

Sólymos: Envirorezort situáciu nepodcenil

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) povedal, že situácia na východe Slovenska v prípade likvidácie stoviek ton toxického odpadu nie je tak vážna, že by spôsobila katastrofu.

Súvisiaci článok Pre PCB látky z Chemka Strážske chcú vyhlásiť mimoriadnu situáciu Čítajte

Poznamenal však, že čím skôr sa to odstráni, tým to bude lepšie.

Envirorezort podľa jeho šéfa situáciu v Strážskom nepodcenil.

"Ak by sme šli podľa nášho zákona na odstránenie environmentálnych záťaží, bol by to zdĺhavejší proces. Rozhodli sme sa preto, že bude lepšie, ak to pôjde cez ministerstvo vnútra," uviedol Sólymos.

Poznamenal, že na Slovensku sú firmy, ktoré majú skúsenosti s odstraňovaním PCB látok.

Sudy s nebezpečnými látkami

Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia.

Súvisiaci článok Vláda sľubuje urýchlene riešiť nebezpečné látky v Chemku Strážske Čítajte

Stalo sa tak až po tom, čo šla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov.

Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom minulého roka aj majiteľ susedných pozemkov.

V priestoroch areálu CRW susediaceho s priemyselným areálom v Strážskom sa následne začiatkom októbra uskutočnilo pracovné stretnutie, ktoré zhodnotilo vplyv poveternostných podmienok na uložené toxické látky a stupeň degradácie ich obalového materiálu.

Výsledkom bol záväzok zúčastnených zástupcov štátnej správy vypracovať stanoviská, na základe ktorých sa mal určiť ďalší postup riešenia.

Príslušné okresné úrady tiež zároveň stanovovali rozsah ekologickej záťaže v rámci svojich regiónov.