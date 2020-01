Europoslanec: Východ Slovenska je pri zamorení PCB látkami svetový unikát

Hojsík tvrdí, že za najväčšie znečistenie na Zemplíne môže najmä štát.

22. jan 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

Ani tridsať rokov od Nežnej revolúcie sa Zemplín nedokáže zbaviť zamorenia nebezpečnými chemikáliami.

Ide o PCB látky, čiže polychlórované bifenyly. Dlhé roky ich za bývalého režimu produkovalo Chemko Strážske.

Keď sa v 70. rokoch zistilo, že PCB sú toxické, západné krajiny zastavili ich produkciu. Na Zemplíne sa ich produkcia ešte zvýšila.

Poškodzujú endokrinný, reprodukčný a imunitný systém, ale takisto pôsobia toxicky na nervový systém. Ide o pravdepodobný ľudský karcinogén.

Tento týždeň má vláda vyhlásiť v lokalite výnimočný stav.

O najväčšej environmentálnej záťaži na Slovensku sme sa rozprávali s europoslancom Martinom Hojsíkom (PS).

Je rok 2020. Slovensko malo ako členská krajina Európskej únie zlikvidovať všetky PCB látky do roku 2010. Vlani štátny orgán zdokumentoval v Chemku Strážske 504 ton PCB, z mnohých sudov obsah vytekal. Desiatky sudov majú byť v okolitých lesoch. Ako je to možné?

- Bol som tam už v roku 2001, keď som ako aktivista začal pripravovať kampaň o toxickom znečistení na Slovensku. Keď sme to v tých rokoch riešili, tak sa všetci tvárili, že nič také neexistuje, aj keď štúdie už vtedy začali preukazovať vysokú mieru kontaminácie na prostredie aj ľudí a súvisiace zdravotné riziká. Postupne sa to ale vyplavuje. Bývalý zamestnanec Chemka mi tento týždeň prvýkrát priznal, kde sú v tých lesoch nad Chemkom sudy schované. Všetci vedeli, že tam sa zavážali a potom sa to zahrnulo. Pre mňa bolo šokujúce zistiť, že sa tam nič nehýbe. To je tragédia.

Kto je za tento stav zodpovedný?

- My sme krajina, ktorá patrí do klubu najbohatších štátov sveta, sme bohatší ako väčšina sveta, sme členom EÚ, ktorá má kvalitné zákonodarstvo, čo sa týka životného prostredia a ochrany zdravia. A u nás štát 30 rokov od revolúcie nedokázal niečo s týmto urobiť. A preto máme región, ktorý je svetový unikát v kontaminácii veľmi nebezpečnými toxickými chemikáliami, ktoré sú celosvetovo zakázané. A toto je pre mňa niečo neuveriteľné, je to úplná hanba.

Ministerstvo vnútra priznáva, že informácie o prítomnosti PCB látok na východe Slovenska sú dostupné desiatky rokov. No zlyhal len štát?

- Je tam zodpovednosť aj súkromných investorov, no v prvom rade tam vidím zlyhanie štátu. Pretože štát je tá entita, ktorá má vyžadovať dodržiavanie zákonnosti a má zabezpečiť ochranu obyvateľov. Štát je na to, aby chránil obyvateľov a tým, že to bol niekedy štátny majetok, výroba tých nebezpečných chemikálii, to je zodpovednosť štátu, ktorý to mal riešiť.

Je dôležité zistiť, či teraz dochádza k ukladaniu ďalších nebezpečných chemikálii na odkalisko Poša a pokiaľ sa také niečo potvrdí, je to aj zlyhanie súkromníka, ktorý to tam robí. Je potrebné, aby došlo na spravodlivosť a konzekvencie, pokiaľ sa zistia pochybenia.

V minulosti malo Slovensko možnosť územie vyčistiť za financie zo zahraničia, no nevyužilo to. Dnes už na to nemôžeme získať prostriedky?