Michalovčania to na majstra vedia. O body ho chcú obrať aj štvrtýkrát

Potrebujeme zlepšiť predovšetkým presilovky, hovorí Hančák.

17. jan 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. V hornej šestke tipsportligovej tabuľky sa nachádza iba jediné mužstvo, s ktorým hokejisti Michaloviec bodovali v každom zápase.

Tým je úradujúci majster z Banskej Bystrice, ktorého nováčik v piatok – kvôli televíznemu prenosu až o 18. hodine – privíta na svojom ľade.

V doterajšom priebehu sezóny získali Zemplínčania s favoritom päť bodov za domáce víťazstvo a dve prehry po predĺžení pod Urpínom. A v nastúpenom trende chcú pokračovať aj tentoraz, no jednoduché to mať nebudú. „Barani“ sú rozbehnutí a aktuálne ťahajú osemzápasovú víťaznú šnúru.

Budú sa snažiť uspieť svojou hrou

Naopak, Dukla v ostatných dvoch súbojoch zostala s prázdnymi rukami, keď prehrala vo Zvolene (2:4) a Detve (2:3). S Banskou Bystricou im to však ide. Vyhovuje im jej herný štýl?

„Každé mužstvo hrá inak, ale my sa na to nedívame, snažíme sa uspieť svojou hrou. Zatiaľ nám to proti Bystričanom vychádza a verím, že to bude platiť aj naďalej. Teraz potrebujeme body ako soľ, dvakrát po sebe sme totiž vyšli naprázdno a to chceme odčiniť. Urobíme všetko pre to, aby sme už zvíťazili a potešili svojich fanúšikov,“ s odhodlaním v hlase začal debatu obranca HK Dukla Ingema Daniel Hančák.

Mužstvo od Laborca spomínané prehry pod Poľanou už hodilo za hlavu, aj keď ich stále mrzia.

„Oba zápasy sme mali výborne rozbehnuté. Hlavne vo Zvolene sme nezvládli záverečné minúty. Neviem, či to bolo v hlavách, že vplyvom vedenia sme poľavili, alebo v niečom inom. Musíme si z toho zobrať ponaučenie a hrať tak, ako to od nás vyžaduje tréner.“

O prvú šestku ešte zabojujú

S majstrom budú zverenci lodivoda Miroslava Chudého musieť rozhodne pridať. Aktuálne druhý celok tabuľky zbiera vonku body častejšie ako doma a na súperovom ľade vyšlo naprázdno iba v dvoch prípadoch – okrem Michaloviec aj v Košiciach.

„Je to fyzické mužstvo a určite budú hrať do tela a rýchlo. Zlepšiť musíme predovšetkým presilovky, ktoré nám absolútne nejdú. Tieto štandardné situácie rozhodujú zápasy a nám to v nich nepadá. V rovnovážnej hre sa treba čo najviac tlačiť do brány a veľa strieľať. Toto by mohlo na súpera platiť,“ uviedol skúsený 36-ročný žulovitý bek.

Základná časť sa blíži ku koncu a Dukla v nej odohrá už iba 11 duelov. „Líšky“ stále snívajú o postupe do hornej šestky, na ktorú z deviateho miesta momentálne strácajú desať bodov. Vyžrebovanie však nemajú veľmi priaznivé, v najbližších piatich zápasoch budú mať dočinenia s tímami, ktoré sú nad nimi.

„Nechceli by sme v top šestke chýbať, ale potrebujeme začať vyhrávať. Liga je však veľmi vyrovnaná a zbrane ešte neskladáme. Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do hornej polovice tabuľky,“ konštatoval rodák zo Spišskej Novej Vsi.