Ženu uniesol, aby prilákal manžela. Vystrelil zo samopalu

Michalovčan na súde vyhlásil, že je nevinný. Hrozí mu 12 rokov.

15. jan 2020 o 0:00 Róbert Bejda

MICHALOVCE. Okresný súd Michalovce sa v závere minulého týždňa zaoberal prípadom, ktorý v čase vzniku vzbudil veľký záujem médií aj verejnosti. Jeho hlavným aktérom je 35-ročný Michalovčan Stanislav L.

Na krku má trestné stíhanie pre zločiny brania rukojemníka a nedovoleného ozbrojovania, ako aj pre prečiny nedovoleného ozbrojovania a poškodzovania cudzej veci.

Vo väzbe je od apríla 2019, z košickej väznice ho na michalovský súd priviezla justičná eskorta.

Ohrozoval ju zbraňou

Michalovčan čelí obvineniu, že v úmysle pomstiť sa ublížením na zdraví Tomášovi E., ktorý proti nemu vypovedal na súde, sledoval v apríli jeho Renault Clio. Svojím vozidlom Mitsubishi Pajero ho zablokoval na ceste medzi obcami Palín a Senné v okrese Michalovce.

Keď k autu pristúpil so samopalom v rukách, zistil, že za volantom sedí Tomášova manželka Zuzana. Prikázal jej, aby vystúpila a nastúpila do jeho auta. Keďže to odmietla, vystrelil do palubnej dosky.

Podľa znenia obvinenia Stanislav putami pripútal Zuzanu vo svojom aute o dvere a pod hrozbou použitia strelnej zbrane ju vozil po odľahlých cestách. Zastávku mali v rodinnom dome v obci Dúbravka, kde ženu pripútal k radiátoru.

Potom Zuzanu previezol do areálu bývalého družstva v obci Suché. Tam ju obmedzil v pohybe oceľovým lanom, priviazaným o putá na jednej strane a o sedadlo auta na druhej. Držal ju tak dovtedy, než ich vypátrali policajti. Zuzanu vyslobodili a Stanislava aj za pomoci dvoch služobných psov zneškodnili.

Okrem prípadu so Zuzanou čelí Stanislav aj obvineniu pre nedovolenú držbu zbraní. Ide o samopal vzor 58, kalibru 7,62 x 39 a pištoľ španielskej výroby Union, kalibru 6,35 mm Browning, ako aj o vyše 200 väčšinou pištoľových nábojov.

Zbrane i munícia sa našli v jeho aute pri zásahu v obci Suché.

Plánoval ju vymeniť

Vyšetrovanie prípadu odhalilo, že v roku 2017 bol Stanislav vyše pol roka vo väzbe v Banskej Bystrici v prípade, v ktorom voči nemu vypovedal aj Tomáš E. Za to sa mu chcel pomstiť tak, že ho unesie a ublíži mu.

Preto v osudný deň sledoval jeho auto a v tom svojom mal prichystanú zbraň, kovové lano so železnými putami, teleskopický obušok, kuklu, jednorazové putá i mačetu.