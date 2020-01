Dukla vyšla u súperov naprázdno. Zbabrala dobre rozohrané zápasy

Zvolenčania aj Detvania zlomili nováčika v záverečnej tretine.

13. jan 2020 o 11:47 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Ďalšie nevydarené zápasy na klziskách súperov majú za sebou michalovskí hokejisti. Extraligový nováčik sa dvakrát v priebehu troch dní predstavil pod Poľanou, avšak ani raz nezabodoval.

Najprv sa naprázdno vracal zo Zvolena, kde v piatok prehral 2:4, a potom aj z Detvy, ktorej v nedeľu podľahol 2:3. Pritom oba súboje mali Zemplínčania výborne rozohrané, no zakaždým stratili vedenie.

„Body nám utekajú, čo nás mrzí. Vždy nám k nim niečo chýba. V oboch zápasoch sme mali na to, aby sme zabodovali,“ rozhovoril sa tréner Miroslav Chudý.

V Detve doplatili na koncovku

Dukla skvele odštartovala predovšetkým na zvolenskom ľade, kde v 12. minúte viedla už 2:0 a ešte po dvoch tretinách mala jednogólový náskok. O ten však v záverečnej desaťminútovke prišla.

„Síce sme po góloch z brejkových situácií rýchlo vyhrávali, ale náš výkon bol chladný. U chlapcov mi chýbalo viac emócií, sebavedomia a túžby zvíťaziť. Aj keď sme dlho viedli, cítil som, že to nedopadne dobre. A tak aj bolo, domáci nás zlomili v poslednej tretine. Škoda, hoci Zvolen má kvalitu, v tomto zápase bol určite hrateľný,“ uviedol Chudý.

V Detve už „líšky“ zahrali o poznanie lepšie, znovu otvorili skóre stretnutia a zdalo sa, že aj štvrtýkrát v sezóne s týmto súperom uspejú. Opak bol však pravdou.

„Nezaslúžili sme si tam prehrať. Domácich sme prestrieľali a mali sme aj oveľa viac vyložených šancí. Už po prvej tretine mohlo byť rozhodnuté, ale naša efektivita bola slabá. Detvania trestali každú našu chybu. Rozhodujúci bol výkon brankára Romana Petríka, ktorý zneškodnil viacero našich tutoviek. Nie vždy vyhrá lepší tím, a to sa teraz potvrdilo.“

Premiéry nových obrancov

V michalovskom drese debutovali v týchto dueloch dve posily do obrany. Vo Zvolene 29-ročný Ján Ťavoda a v Detve o osem rokov starší Fín Mikko Pukka. Ako sa Chudému pozdávali?

„Ťavoda od konca roka kvôli zraneniu nehral, preto som aj čakal, že v úvodnom súboji to ešte nebude ideálne. V Detve však už predviedol lepší výkon. Hral presne tak, ako chceme, teda jednoducho a agresívne. Pukka ukázal, že má obrovský prehľad v hre a skúseností na rozdávanie. Je to veľký profesionál, ktorý by sa mohol stať lídrom našej obrany. Veríme, že bude aj usmerňovať svojich mladších krajanov Mesikämmena a Venteläho,“ skonštatoval lodivod HK Dukla Ingema.

Na druhej strane, v piatok pod Pustým hradom šéf michalovskej striedačky o jedného zadáka prišiel. Na nosidlách z ľadu rovno do nemocnice odviezli kapitána Mareka Kolbu.

„Bol to nešťastný stret našich dvoch hráčov, po ktorom sa Marek hlavou udrel o ľad. Utrpel otras mozgu a v nedeľu ho pustili zo zvolenskej nemocnice. Takéto zranenia sú veľmi nebezpečné. Môžete si povedať, že už je všetko v poriadku a nakoniec nemusí byť. Marekovi dáme čas na úplné doliečenie, nič nechceme uponáhľať,“ vyjadril sa 57-ročný tréner.