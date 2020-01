Po dočasnom premostení prejdú aj autá a malé autobusy

Riešenie situácie v Krivošťanoch by malo byť hotové do dvoch týždňov.

10. jan 2020 o 14:25 Jana Otriová

STRÁŽSKE. Náhradné premostenie cez poškodený most v Strážskom do časti Krivošťany bude hotové do dvoch týždňov.

Prejdú po ňom peší aj autá.

Pracovali aj cez sviatky

Od piatka sú jasné termíny, odkedy bude most do časti Krivošťany prejazdný. Známy je aj termín, dokedy by mal byť kompletne opravený.

Most je uzatvorený pre autá od vlaňajšieho 14. októbra. Vtedy sa zrútila časť chodníka.

Košický samosprávny kraj (KSK) situáciu riešil zrýchleným priamym rokovacím konaním pri výbere zhotoviteľa na dočasné premostenie a rekonštrukciu mosta.

V predvečer Štedrého dňa dostal informáciu z Úradu pre verejné obstarávanie, že môže v priamom rokovacom konaní pokračovať.

„Pri zrýchlenom konaní verejného obstarávania išlo o desať pracovných dní. Zrušili sme dovolenky všetkým kompetentným pracovníkom počas sviatkov, aby sme mohli zabezpečiť dodávateľa prác čo najskôr,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) v piatok priamo na moste.

Do dvoch týždňov

Vo štvrtok kraj ukončil prvú fázu rokovacieho konania výberom zhotoviteľa spomedzi piatich oslovených uchádzačov.

Súvisiaci článok Dočasné premostenie cez Laborec v Strážskom je v nedohľadne Čítajte

Začiatkom budúceho týždňa s ním podpíše zmluvu.

„Víťazný uchádzač bude mať dva týždne na to, aby demontoval staré nosníky a osadil náhradné premostenie. To by malo stáť najneskôr vo februári. Bude slúžiť peším, autám a malým autobusom. U dopravcu zabezpečíme, aby na týchto linkách používal len malé autobusy,“ informoval župan Trnka.

Rýchlosť postupu ďalších prác bude závisieť od prípravy projektovej dokumentácie a prekládky sietí.

„Plynové a vodovodné potrubie je zavesené na moste a bráni pri výmene celej mostovky. Budeme to musieť vyriešiť, existuje viacero technických možností. Zvolíme to najefektívnejšie,“ doplnil Jozef Rauch, riaditeľ Správy ciest KSK.

Dole pôjde všetko okrem pilierov

Dočasné premostenie bude umiestnené po ľavej strane mosta smerom od Strážskeho.

Súvisiaci článok Most do Krivoštian je neprejazdný, zrútila sa časť chodníka Čítajte

Župan predpokladá, že most bude úplne uzatvorený len na niekoľko hodín, pokým dočasnú konštrukciu osadia. Ako presne bude vyzerať, zatiaľ povedať nevedel.

„Technické riešenie má na starosti dodávateľ,“ povedal.

Firma by mala odstrániť celú nosnú konštrukciu súčasného mosta, zachované ostanú iba hlavné piliere a časti opôr.

Náklady sú vyčíslené na približne 2,4 milióna eur, kraj ich uhradí z vlastného rozpočtu. Termín ukončenia prác je stanovený do konca tohto roka.

Kde bola príčina

Zo znaleckého posudku vyplýva, že príčinou zrútenia časti mosta bolo nedodržanie technologického postupu pri jeho výstavbe.

„Neboli všetky nosníky prepojené tak, ako mali byť, už pri výstavbe. Preto most nemohol dosiahnuť tú životnosť, ktorú mal mať,“ vysvetlil Trnka.

Dobré správy

Správy z kraja pokladá primátor Strážskeho Vladimír Dunajčák (Smer-SD) za potešiteľné.

„Občania budú radi, že termín je taký blízky a krátky,“ povedal.

Komplikácia v podobe zásobovania, obchádzky a narušenia bežného štandardu sa podľa jeho slov týka asi 180 obyvateľov Krivoštian a vyše tisícky obyvateľov Starého a Zbudze.

Primátor vysvetlil, prečo mesto v súčinnosti s Okresným úradom v Michalovciach nevyhlásilo mimoriadnu situáciu, čo by znamenalo bezplatné poskytnutie dočasného premostenia od Správy štátnych hmotných rezerv.

„Muselo by dôjsť k ohrozeniu života, zdravia a majetku občanov, alebo k úniku nebezpečných látok. Žiadna z podmienok na vyhlásenie mimoriadnej situácie splnená nebola,“ povedal.

Kontrolujú mosty

Košický kraj má na svojom území 568 mostov typu vlošák, 54 z nich prešlo kontrolou.

„Z nich päť sme po kontrole zaradili do skupiny šesť, čo znamená, že sú v zlom stave. Vykonali sme dočasné opatrenia, podopreté budú poškodené nosníky alebo presmerovaná doprava striedavo do jedného jazdného pruhu. V tomto roku ich budeme urgentne riešiť. Aktuálne vyčísľujeme náklady na ich opravu. Pôjde približne o 3,5 milióna eur,“ doplnil župan.

Ide o most cez potok Čečanka za obcou Mokrance, most cez záchytný kanál pred obcou Záhor, most cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, most cez poľný kanál pred obcou Topoľany a most cez potok v meste Sečovce.

Pri všetkých bude potrebná výmena nosníkov, hydroizolácie, výmena ložísk aj oprava vozovky.

Okrem toho v roku 2020 kraj plánuje začať rekonštrukciu ďalších 22 mostov.