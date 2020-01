Ťavodovi budú chýbať fanúšikovia Popradu. Teší sa aj na michalovských

S Duklou chcem vyhrať titul, hovorí.

9. jan 2020 o 13:34 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Zaujímavá hráčska výmena medzi dvoma hokejovými extraligistami z východu sa udiala v uplynulých hodinách.

HK Poprad a HK Dukla Ingema Michalovce si vymenili obrancov, keď spod Tatier na Zemplín zamieril Ján Ťavoda a opačným smerom putoval prvý Holanďan v našej lige Mike Dalhuisen.

Statní takmer dvojmetroví zadáci s váhou vyše sto kíl sa už aj pripojili k svojim novým zamestnávateľom a v piatok by obaja mali premiérovo nastúpiť aj v nových dresoch.

Pikantnú premiéru zažije Ján Ťavoda, ktorý si debut v michalovských farbách odkrúti na ľade svojho materského klubu.

Poznal viacerých hráčov

Dukla sa totiž predstaví na zvolenskom štadióne, ktorý Ťavoda dôverne pozná, veď na ňom vyrastal a neskôr aj niekoľko extraligových sezón odohral.

„Dúfam, že nastúpim. Chcel by som, no mám jeden nekonkretizovaný problém, o ktorom nemôžem hovoriť. Ale vyzerá to tak, že hrať budem,“ rozhovorila sa 29-ročná nová akvizícia Michaloviec.

„Bolo by super niečo vo Zvolene nabaliť a vrátiť sa s nejakým bodovým ziskom. Aj gól by ma potešil, pretože v tejto sezóne som ešte žiadny nedal, ale na prvom mieste je úspech mužstva,“ s úsmevom doplnil pohodový chlapík, ktorý vie v kolektíve urobiť výbornú náladu.