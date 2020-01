Michalovce začali s torzom hráčov, z legionárov prišiel iba Sidibé

Trusa prišiel pozrieť spoluhráčov

Na úvodnom tréningu prišiel medzi spoluhráčov aj útočník Matej Trusa.

Ten sa ešte 14. septembra vážne zranil v zápase s Trenčínom, keď ho nešetrne atakoval Cole Kpekawa.

Najpesimistickejšie prognózy hovorili aj o ročnej pauze od futbalu, napokon by malo ísť o výrazne kratšiu absenciu.

„Už môžem behať, hoci to ešte nie je také, aké si predstavujem. Som v prvom rade rád, že je to po štyroch mesiacoch také, aké to je. Už na začiatku som veril, že to nebude o tom, akú prognózu dajú lekári, ale bude to najmä o mne. Hojí sa to výborne, som aj správne nastavený, takže všetko ide ako má," uviedol Trusa.

Inkriminovaný moment si pozrel viackrát, už sa však pozerá vpred.

Optimizmus do ďalšej kariéry mu dodali aj lichotivé výsledky spoluhráčov v druhej polovici jesennej časti.

„Teším sa z toho. Vedel som, že tá séria úspešných výsledkov musí prísť. Stále hučím do chalanov, aby vybojovali tú prvú šestku. Už by som chcel hrať aj ja, zatiaľ to však ešte nie je možné. Môžem však povedať, že tie mesiace od futbalu mi dali veľa. Už teraz vnímam aj určité pozitíva, popracoval som trebárs na silovej stránke. Mal som viac času na rodinu, takisto som sa venoval aj učeniu, keďže som v maturitnom ročníku," poznamenal Trusa.

(tasr)