Cesta k Morskému oku je zľadovatená, aj tak po nej jazdia autá

Aj starosta už vyťahoval ľudí z áut, ktoré tam dostali šmyk.

4. jan 2020 o 15:01 TASR

REMETSKÉ HÁMRE. Cesta k Morskému oku od Remetských Hámrov v Sobranskom okrese je zľadovatená a neposypaná, aj napriek tomu tam ľudia chodia na autách.

Upozornil na to starosta Remetských Hámrov Marek Kondžura (nezávislý) s tým, že ide o účelovú komunikáciu, ktorá je v správe Lesov SR.

"Je tam naozaj veľká poľadovica, nie je to bezpečné a niektoré autá tam chodia na letných alebo značne opotrebovaných pneumatikách," uviedol.

Každoročný problém

Podľa starostu ide o každoročný problém, je to cesta v horskom pásme lesa, kde sú úplne iné podmienky ako v nižších polohách, s čím veľa vodičov s tým neráta a upozornenie nerešpektuje.

"Aj ja sám som už vyťahoval pár ľudí, keď dostali šmyk a skončili mimo cesty, no ešte ma skritizovali, že prečo tá cesta nie je upravená. Pritom je tam značka, ktorá ich upozorňuje na to, že v zime sa komunikácia neudržiava," skonštatoval starosta.

Chcú, aby bola udržiavaná

Ide o deväť kilometrov dlhú cestu a jej neustála údržba by si vyžadovala značné finančné prostriedky.

Podľa starostu by mali ísť ľudia vzhľadom na bezpečnosť za takýchto podmienok k Morskému oku radšej pešo.

"Chcem spolu s riaditeľom Lesov SR iniciovať stretnutie s predsedom Košického samosprávneho kraja, či nám nejako nevedia pomôcť, aby sa tá cesta pravidelne udržiavala. My sme radi, že tam chodia turisti a navštevujú túto vzácnu lokalitu, ale vznikajú tam problémy, keď sa podmienky na ceste zhoršia," dodal Kondžura.

Cesta pre lesníkov

"My túto cestu udržiavame, prehŕňame aj posypávame, ale len podľa našej potreby alebo napríklad keď sa tam očakáva väčší počet návštevníkov, ako to bolo napríklad na Silvestra. Teraz je tá situácia o to komplikovanejšia, že na celom Zemplíne je silná poľadovica a na tejto lesnej ceste nie je možné použiť chemický posyp, lebo sú tam vodné zdroje," ozrejmil hovorca Lesov SR Pavel Machava.

Upozornil, že ide o lesnú cestu určenú práve pre lesníkov a nie je na nej režim starostlivosti ako na bežných komunikáciách.

Podľa neho by ľudia mali rešpektovať dopravnú značku, ktorá ich na to upozorňuje a hore radšej na autách nechodiť.