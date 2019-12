Dukla po divokej prestrelke vezie z Nitry dva body

Michalovce vyhrávali 3:0, potom prehrávali, napokon uspeli.

28. dec 2019 o 20:32 (aktualizované 28. dec 2019 o 23:16) TASR

NITRA. Mimoriadne dôležitý zápas 35. kola hokejovej Tipsport ligy sa hral

V Nitre sa stretli tabuľkoví susedia a michalovská Dukla si vezie domov dva body po výhre v predĺžení.

Hostia v divokom zápase viedli 3:0, prehrávali 3:4, aby nakoniec skóre v predĺžení otočili vo svoj prospech.

Výborný vstup Dukly

Zápas medzi tabuľkovými susedmi Nitrou a Michalovcami už v prvej tretine ukázal, že hostia neprišli iba brániť.

V 11. minúte to potvrdil Safaralejev, ktorý v úniku strelou medzi Hanuljakove betóny otvoril skóre - 0:1.

Nitre sa do prestávky vyrovnať nepodarilo. Dobré šance zahodili Lušňák aj Buček.

V 19. minúte znovu nachytal Hanuljaka strelou medzi nohy Safaralejev a hostia viedli o dva góly.

Michalovčania dokázali využiť nesústredenosť Nitry a v 22. minúte zvýšil Linet na 3:0.

Pykali v oslabeniach

Do bránky Nitry sa postavil Šimboch a tréner Bažány počas oddychového času zvýšil tón hlasu.

To zabralo a Nitra bola aktívnejšia. Najskôr sa pokúsil o nabudenie domácich

útočník Blackwater, ktorý vyzval na bitku fínskeho obrancu Mesikämmena. Ten jeho výzvu prijal a pästný súboj vyhral.

Hostia boli nedisciplinovaní a ponúkli Nitre sériu presilových hier. V nich

ukázal svoju silnú zbraň obranca Morrison.

V priebehu dvoch minút dvakrát vystrelil z prvej a prudká strela sa zastavila až v Trenčanovej bránke.

Nabudená Nitra pokračovala v zlepšenom výkone a zaskočená Dukla v 39. minúte prišla o komfortný náskok. Švihom namieril presne Mitch Versteeg - 3:3.

Podobný obraz hry sa preniesol aj do úvodu tretej tretiny. V 46. minúte dokonal Hrušík skvelý obrat Nitry.

Rozhodol Spilar v predĺžení

Michalovce však nezložili zbrane a v 53. minúte vyrovnal Hričina.

Obe mužstvá išli do každého striedania naplno a na ľade zvádzali množstvo osobných súbojov.

Niektoré z nich boli na hranici pravidiel, ale rozhodcovia nechali hru plynúť a zápas dospel do predĺženia. V ňom urobila Nitra chybu a Spilar rozhodol zápas.

Hlasy po zápase

Marián Bažány, tréner Nitry: "Myslím si, že to bol pre diváka veľmi zaujímavý a vzrušujúci zápas. Boli tam rôzne zlomy, Michalovce viedli 3:0. My sme si povedali, že chceme ísť do zápasu a zatlačiť ich agresívnym napádaním. Mali sme slabší pohyb a vôbec sme sa nezrážali. Spravili sme dve chyby v obrannej činnosti a hostia dali dva góly. Na začiatku druhej tretiny sme dostali po ďalšej chybe na 3:0. Michalovce majú rýchlych hráčov a nebezpečné protiútoky. Blackwater to zobral do svojich rúk, nevidel som prečo. Od toho momentu išla na ľad Lušňáková formácia, rozdali tam dva hity a zrazu ako keby sa mužstvo zobudilo. Nerozumiem, prečo tak nehráme od začiatku. Potom sme sa držali na puku v útočnej tretine. Michalovce mali už len päť obrancov, mali sme tlak a hostia museli faulovať. Dostali sme presilovky, ktoré nás dostali naspäť do zápasu. V tretej tretine sme dali štvrtý gól. Výborne hrala Lušňáková formácia. Boli silní v útočnom pásme a okrem gólu si vypracovali aj ďalšie šance. Keď vyhrávame 4:3, musíme hrať zodpovedne. Máme hráčov, ktorí majú 20 - 21 rokov a tí sa to musia naučiť. Nebudeme vyhrávať zápasy, keď dostaneme 4-5 gólov, to je ťažké. Michalovce vyhrali zaslúžene. My sme si ten bol za remízu zaslúžili."

Peter Bartoš, asistent trénera Michaloviec: "Začali sme trochu ustráchane, chýbal nám pohyb. Dôležité boli však góly, ktorými sme dostali domácich pod tlak. Bolo veľmi dôležité, že hráči začali korčuľovať a držali sa na puku. Z hry nás za stavu 3:0 vyradili vylúčenia. Nitra zahrala dobrú presilovku 5 na 3 a dostala sa do zápasu. Za stavu 4:3 pre domácich chalani bojovali a išli za víťazstvom. Odvďačili sa fanúšikom, ktorí merali dlhú cestu z Michaloviec až do Nitry. Sme radi, že sa nám konečne podarilo vyhrať aj predĺženie. Hráčom patrí veľká vďaka."

Štatistika HK Nitra - Dukla Ingema Michalovce 4:5 pp (0:2, 3:1, 0:0 - 0:1) Góly: 33. Morrison (Yellow Horn, Kerbashian), 35. Morrison (Yellow Horn), 39. M. Versteeg (Fominych, Koyš), 46. Hrušík (Kubka) - 11. Safaralejev (Hvila), 19. Safaralejev (Linet), 22. Linet (Safaralejev, Dalhuisen), 53. Hričina (Galamboš, Ventelä), 62. Spilar (Ventelä). Rozhodovali: Novák, Fridrich- Frimmel, Valo, vylúčení: 3:6, navyše: Scheidl 10 minút za nešportové správanie sa, Blackwater 5+DKZ za bitku - Dalhuisen 10 minút za nešportové správanie sa, Mesikämmen 5+DKZ za bitku, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3 029 divákov. Nitra: Hanuljak (22. Šimboch) - Mezei, Morrison, Pupák, M.Versteeg, S. Rácz, Kubka, A. Sloboda, Korím - Blackwater, Kerbashian,Yellow Horn - Buček, Kollár, Scheidl - Fominych, Lušňák, Koyš -Tábi, Hvizdoš, Hrušík. Michalovce: Trenčan - Vorobjev, Ventelä, Dalhuisen, Kolba,Hančák, Mesikämmen - Korhonen, Lalancette, Spilar - Hričina, Galamboš,Mašlonka - Safaralejev, Linet, Hvila - Giľák, Toma, Šimun.