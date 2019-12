Šíravu a Senianske rybníky obsadili tisícky husí zo Sibíri

Nachádzajú tam útočisko pred vyrušovaním.

26. dec 2019 o 16:58 Klaudia Jurkovičová

DOLNÝ ZEMPLÍN. Teplá zima láka do našich končín desaťtisíce husí zo severu.

„Jediné miesto na Slovensku, kde v týchto dňoch môžete vidieť tisíce husí až z ďalekej Sibíri, je okolie Zemplínskej šíravy a Senianskych rybníkov. Obloha je tam priam posiata kŕdľami husí," informovala Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat na svojom webe.

Tesne pred vianočnými sviatkami tam narátali zhruba 20 000 jedincov, prevládala hus bieločelá (Anser albifrons).

Do strednej a južnej Európy sa husi presunuli zo Škandinávie a Ruska.

Tam, kde zvyčajne hniezdia, územie pokrýva momentálne sneh.

Ak by aj u nás v týchto dňoch mrzlo a bol by sneh, kŕdle husí by migrovali južnejšie, do Maďarska.

Útočisko pred dravcami

„Najľahšie sú pozorovateľné zrána, keď odlietajú v početných kŕdľoch na okolité polia a lúky za potravou. Husi vyhľadávajú veľké vodné plochy. Hladina vodnej nádrže je pre vtáctvo akýmsi útočiskom pred dravcami. Nocujú preto na vode," píše portál.

Dodáva, že Zemplínska šírava v minulosti medzi veľké zhromaždiská husí nepatrila.

Na Šírave a Senianskych rybníkoch každoročne zimuje niekoľko druhov vodných vtákov. Preto tieto dve chránené územia majú pre ne veľký význam, nachádzajú tam útočisko pred vyrušovaním.