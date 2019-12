Miriam Miňová sa zdobeniu perníkov venuje najmenej 15 rokov

Trebišovčanka ich väčšinou ozdobuje na Vianoce, niekedy ide aj o celoročnú aktivitu.

23. dec 2019 o 10:21 TASR

TREBIŠOV. Zdobeniu perníkov sa venuje Miriam Miňová z Trebišova viac než 15 rokov.

Ako uviedla, väčšinou ich ozdobuje na Vianoce, no niekedy ide aj o jej celoročnú aktivitu.

„Takto potešujem svojich známych, táto práca ma neskutočne baví," povedala.

Hovorí, že v jej prípade ide o paradox.

„Som antitalent na maľovanie, ale zdá sa mi, že toto mi ide. Učila som sa tak - pokus, omyl. Začiatky boli veľmi ťažké, väčšinou všetko išlo do koša," povedala s tým, že je samouk.

Pripomenula, že v minulosti boli perníky aj vianočným darčekom.

„Bola to veľká výnimočnosť, ak sa v rodine daroval na Vianoce perník. V dnešnej dobe je to už taká bežná záležitosť, nie je to také výnimočné. Musím však povedať, že ľudia o to majú stále záujem," dodala.

Treba dodržiavať recepty

Podľa jej slov je potrebné striktne dodržiavať každý recept na perníky.

Inak hrozí, že cesto nebude dobré a stratí sa želaný tvar.

Základom cesta sú med, cukor, múka a vajíčka. Miňová hovorí, že perníky, ktoré robieva, sú jedlé asi pol roka.

Potom už ide skôr o dekoráciu.

Ľudia sa jej najčastejšie pýtajú, ako docieliť to, aby sa perník leskol.

„Používam na jedno vajíčko aj jeden žĺtok, pekne to natriem - niekedy aj dvakrát. Potom to dávam ešte trošku zasušiť do rúry na 100 stupňov, maximálne na pol minúty. Vtedy je perník krásne lesklý," povedala.

Aby perníky po Vianociach opäť zmäkli, odporúča ich dať do plastovej dózy a nakrájať k nim jablko či dať k nim krajec chleba.

O pár dní by už mali byť mäkké.