Michalovský tréner Majoroš: Piate miesto je výsledok tímovej roboty

V zime pôjdu aj do Turecka, rozlúčili sa s dvomi hráčmi.

11. dec 2019 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Končiaci sa kalendárny rok 2019 bol pre michalovský futbal nesmierne vydarený.

V uplynulej sezóne dosiahol MFK Zemplín historicky najlepšie umiestnenie vo Fortuna lige a len tesne unikol postup do finále Slovnaft Cupu.

Výborné umiestnenie v najvyššej súťaži sa mu podarilo zopakovať aj po jesennej časti aktuálneho ročníka.

A to vďaka skvelému finišu, v ktorom zaknihoval tri víťazstvá po sebe a zakaždým obstál s čistým kontom.

Dlho to však na úspešnú jeseň nevyzeralo, pretože aj keď žlto-modrí produkovali pohľadný futbal, výsledkovo sa im nedarilo.

Po sérii šiestich duelov bez plného bodového zisku sa vedenie klubu pred mesiacom rozhodlo pre zmenu na trénerskom poste a Antona Šoltisa nahradil jeho dovtedajší asistent Jozef Majoroš.

Nový šéf lavičky dokázal mužstvo naštartovať a Zemplínčania poskočili z desiatej priečky až do prvej šestky. Hoci vlani mali v rovnakej fáze súťaže na svojom konte o bod viac, prezimovali až na siedmom mieste. Tak vysoko ako teraz po jeseni ešte neboli.

So 41-ročným Majorošom sme sa pozhovárali nielen o uplynulej polsezóne, ale aj o tom, čo čaká michalovský tím počas zimy.

Vzhľadom nato, ako sa vyvíjala jesenná časť, je piate miesto pre Michalovce úspechom. Súhlasíte?

„Určite áno. Teší nás, že cieľ, ktorý vytýčil ešte pred štartom sezóny predošlý tréner Anton Šoltis, teda skončiť do piateho miesta, sa nám darí napĺňať. Pred nami sú však ešte štyri veľmi dôležité stretnutia na jar. Zatiaľ sme spokojní, aj keď náš bodový zisk mohol byť ešte o niečo vyšší nebyť zbytočne postrácaných bodov. Taký je však šport a sme radi za to umiestnenie aj počet bodov.“

Odkedy ste sa posunuli na post hlavného trénera, mužstvo hralo kolektívnejšie. Boli ste na hráčov prísnejší ako váš predchodca?

„Chlapci ma poznajú, veď pri mužstve som bol už dva a pol roka. Nepovedal by som, žeby som bol prísnejší. Vždy je v zápasoch dôležité, keď dáte prvý gól. Nám sa to zakaždým podarilo a chlapcom potom narástlo sebavedomie. Po svojom nástupe do funkcie hlavného trénera som s nimi mal individuálne aj skupinové pohovory. Pokiaľ sme chceli dosiahnuť dobré výsledky, museli sme hrať ako jeden tím. Tak to aj bolo a víťazstvá prišli.“