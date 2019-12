Mikuláš Vareha sa na náramok teší, považuje ho za svoje alibi

Každý vie, že som sedel nevinne, vyhlásil po prepustení samozvaný kráľ Zemplína.

6. dec 2019 o 0:00 Michal Frank

SABINOV, TREBIŠOV. Po necelých deviatich rokoch súd podmienečne prepustil Mikuláša Varehu.

Svojrázny podnikateľ si odpykával jedenásťročný trest v Ústave na výkon väzby v Sabinove.

Odsúdený bol za daňové podvody za takmer 60 miliónov eur.

Podľa súdu robil fiktívne obchody medzi vlastnými firmami a ukrátil štát na daniach.

Trest mu pokračuje ďalej, Vareha dostal tzv. monitorovací náramok.

On sám o sebe stále tvrdí, že je nevinný a chce podniknúť ďalšie právne kroky.

Po prepustení sa zvítal so svojou družkou Danielou a kamarátmi, ktorí prišli z Trebišova na dodávke.

Naložili do nej 68 tašiek s rôznymi písomnosťami, ktoré mal Vareha v cele.

Jeho kamaráti sa tešili z prepustenia samozvaného „kráľa Zemplína“ a vtipkovali, že tak, ako sedel v base Husák, aj z Varehu bude prezident.

Na prepusteného podnikateľa čakal aj zástup viacerých médií.

Mikuláš Vareha mal slzy v očiach, ale odpovedal na otázky novinárov. Mediálnu pozornosť rád pútal aj v časoch pred obvinením.

Prinášame podstatnú časť rozhovoru s Mikulášom Varehom. Do jeho odpovedí sme nezasahovali, vyjadrujú jeho subjektívny názor.

Očakávali ste prepustenie?

„Myslel som, že nie, lebo tlaky boli veľké a dodnes sú veľké, lebo každý vie, že som sedel nevinne. Zvládol som to.“

Na čo sa najviac tešíte?

„Najviac sa teším na dobrý rezeň a fajné upečené kurča, pretože tu nemáte šancu, aby ste sa udržiavali vo forme. Je to problém. Odporúčal by som poslancom, sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom, aby si to v rámci uchádzania sa o funkciu vyskúšali.“