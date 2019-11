Most do Krivoštian opravia celý. Pre autá aj peších vybudujú dočasné premostenie

Župan Trnka povedal, že znalecký posudok potvrdil najhorší a najdrahší scenár.

29. nov 2019 o 16:29 Jana Otriová

Most je pre autá neprejazdný, prejdú po ňom len chodci a cyklisti.(Zdroj: Jana Otriová)

STRÁŽSKE. Časť chodníka na moste cez rieku Laborec zo Strážskeho v okrese Michalovce do Krivoštian sa zrútila v pondelok 14. októbra.

Odvtedy po moste mohli prechádzať iba peší a cyklisti, pre autá je neprejazdný.

Košický samosprávny kraj (KSK) dal vypracovať znalecký posudok vrátane diagnostiky a statického posúdenia mosta.

Vysúťaženým dodávateľom je Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Aj keď KSK ešte nemá k dispozícii celý znalecký posudok, podstatu jeho obsahu už pozná.

„Most sa skladá za 27 nosníkov, dva už sú dole. Jeden spadol samovoľne, druhý odstránili. Zhodiť treba ešte 15 ďalších. Len desať nosníkov je spôsobilých, aby po nich mohli chodiť peší do čias, kedy začneme s komplexnou rekonštrukciou mosta,“ informoval v piatok priamo na moste predseda KSK Rastislav Trnka (nez.).

Dočasné premostenie pustí na most aj autá

Župan zdôraznil, že posudok potvrdil najhorší a najdrahší variant.

„Nemôže ostať ani jedna časť mosta. Aj zvyšných desať nosníkov treba zrekonštruovať, lebo nemôžu po nich jazdiť autá. Až 63 percent nosníkov je v dezolátnom stave,“ povedal.

Aktuálne najbezpečnejšia časť mosta je v jeho strede.

Trnka informoval o dočasnom náhradnom premostení.

„Budú môcť po ňom chodiť peší aj osobné motorové vozidlá. Prevádzka bude obmedzená, ale oproti doterajšej situácii to bude zlepšenie,“ povedal.

Práve dočasné premostenie je časťou posudku, ktorý župa ešte nemá.

„Existuje viacero variantov. Každým sa zaoberáme,“ zdôraznil.

Zo starého mosta ostanú pravdepodobne len piliere vo vode.

Verejné obstarávanie aj počasie

Kedy presne bude dočasné premostenie realitou, župan zatiaľ povedal nevedel.

„Všetko závisí od toho, kedy vysúťažíme dodávateľa. Chceme to riešiť v havarijnom režime, takže verejné obstarávanie by trvalo len niekoľko týždňov namiesto mesiacov. Až po doručení celého znaleckého posudku budeme vedieť, aké technické riešenia pripadajú do úvahy. Potom budeme vedieť zadefinovať druh verejného obstarávania,“ spresnil Trnka.

Pripustil, že by to mohlo byť ešte v tomto roku.

V hre je však aj počasie.

Peniaze má župa v rezervnom fonde

Celá rekonštrukcia vrátane premostenia by podľa doterajších odhadov mala stáť 2 až 3 milióny eur.

„Máme ich v rezervnom fonde. Sme pripravení prefinancovať to, ide o naozaj kritickú situáciu,“ doplnil.

KSK má na území kraja 53 mostov typu vlošák.

Doposiaľ bolo vykonaných 28 mimoriadnych prehliadok.

„Dnes už vieme, že štyri mosty nevyhoveli a budeme mať podobný problém ako tu. Budeme ich musieť urgentne rekonštruovať,“ uzavrel.