Michalovce odvolali trénera Antona Šoltisa

Tím do skončenia jesennej časti Fortuna ligy povedie jeho doterajší asistent.

11. nov 2019 o 18:40 (aktualizované 11. nov 2019 o 18:49) TASR, SITA

MICHALOVCE. Vedenie fortunaligového klubu MFK Zemplín Michalovce sa po neuspokojivých výsledkoch A-mužstva v posledných týždňoch dohodlo na vzájomnom ukončení spolupráce s hlavným trénerom Antonom Šoltisom.

Mužstvo do skončenia jesennej časti Fortuna ligy povedie jeho doterajší asistent Jozef Majoroš.

Viedol tím od leta 2016

Štyridsaťtriročný košický rodák Šoltis bol najdlhšie slúžiacim fortunaligovým hlavným koučom, na poste trénera MFK Zemplín pôsobil od júla 2016.

Michalovčanom sa v ostatnom čase veľmi nedarilo a po sérii neúspechov klesli už na 10. priečku FL.

Zemplínčania v najvyššej domácej súťaži počas uplynulého víkendu nezvíťazili už v šiestom súboji v rade, naposledy sa im podarilo získať tri body ešte 21. septembra na pôde Nitry.

Posledným pre Šoltisa bol sobotňajší súboj v Senici, v ktorom jeho zverenci prehrali 0:4.

Zapísal sa do histórie klubu

"Trénerovi Antonovi Šoltisovi ďakujeme za štyri roky, ktoré strávil pri A-mužstve MFK Zemplín Michalovce. Najprv ako asistent Stanislava Grigu v jarnej časti prvej sezóny medzi elitou a od júla 2016 už ako hlavný tréner. Šoltis viedol ako hlavný tréner Zemplín vo Fortuna lige v 109 zápasoch, v ktorých dosiahol 34 víťazstiev, 25 remíz a 50 prehier. Pod jeho vedením strelilo mužstvo 127 gólov a inkasovalo 168-krát. V Slovenskom pohári viedol Zemplín v 16 zápasoch s bilanciou 10 víťazstiev, jedna remíza a päť prehier. Mužstvo strelilo 40 gólov a 18 inkasovalo. Zo súčasných trénerov vo Fortuna lige bol najdlhšie slúžiaci nepretržite pri jednom mužstve. Aj to svedčí o konzistentnej a kvalitnej práci, ktorú na Zemplíne počas svojho pôsobenia odvádzal. Mužstvo doviedol dvakrát pred brány finále Slovenského pohára," píše sa v tlačovej správe klubu.

"Do histórie Zemplína sa zapíše ako tréner, ktorý dosiahol zatiaľ najlepšie umiestnenie klubu v FL a to piate miesto v sezóne 2018/2019. Vedenie MFK Zemplín Michalovce, a. s. , ďakuje Antonovi Šoltisovi za odvedenú prácu a nezabudnuteľné víťazstva, ktoré dosiahol so Zemplínom. V osobnom a futbalovom živote mu prajeme čo najviac úspechov," dodáva klub.