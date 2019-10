Elemér Jakab mal ukradnúť mobil novinárovi. Poslanec to odmieta

Incident odštartovala nepríjemná otázka o 50-centovej mzde.

29. okt 2019 o 21:35 Michal Lendel

BRATISLAVA, VEĽKÉ RAŠKOVCE. Poslanec Národnej rady SR (NR SR) a zároveň košický krajský šéf strany Most-Híd Elemér Jakab mal v utorok večer incident s niekdajším poslancom parlamentu Szilárdom Somogyim.

Jakab, ktorý je aj starostom obce Veľké Raškovce v okrese Michalovce, mal podľa slov ďalšieho poslanca NR SR Ondreja Dostála (OKS) ukradnúť Somogyimu mobil.

Roztržka po nepríjemnej otázke

Dostál, ktorý označil Somogyiho za reportéra týždenníka Magyar 7, opísal na sociálnej sieti incident tak, že počas novinárskeho rozhovoru sa Jakabovi nepáčila položená otázka, preto zobral redaktorovi mobil, na ktorý ho nahrával, a odišiel s ním preč.

„Mobil je už vrátený. Či je tam aj rozhovor, neviem,“ uviedol na Facebooku Dostál.

Doplnil, že vo vestibule NR SR mali konflikt riešiť aj dvaja policajti, ktorých zalarmoval Somogyi.

Ten pre portál Omédiách.com potvrdil, že k incidentu došlo.

„Do redakcie nám prišli dokumenty, že poslanec Jakab zamestnáva na východe ľudí za smiešnu sumu, že im dáva veľmi nízku mzdu 50 centov,“ povedal Somogyi, ktorý preto u Jakaba preveroval, či je to pravda a či to nepovažuje za zdieranie.

Ako uvádza portál, novinár zostal po tom, čo mu nahnevaný Jakab vytrhol telefón z ruky, prekvapený.

Po niekoľkých minútach mu zariadenie priniesol zamestnanec NR SR späť.

„Považujem to za rukolapný dôkaz toho, že niektorí poslanci majú pocit, že si môžu čokoľvek dovoliť,“ povedal Somogyi.

Podľa portálu nahrávka v zariadení zostala, no novinár netuší, čo s ním poslanec robil.

Poslanec: Mobil mi dal do ruky on sám

Jakab pre Korzár reagoval, že zo strany novinára a bývalého poslanca išlo o provokáciu, pričom ho atakoval otázkami, keď odchádzal z objektu NR SR.

„My sa poznáme už viac ako desať rokov. Dával mi otázky, no ja som mu povedal, že nie som ochotný mu odpovedať, lebo stále provokuje. Hovoril som mu, aby to vymazal. Medzitým mi dal do ruky, neviem, či to bol mobil alebo diktafón, aby som to vymazal sám. Ja som to však vymazať nevedel,“ reagoval Jakab.

Tvrdí, že Somogyiho zariadenie mal v ruke len pár sekúnd.

„Chcel som mu to vrátiť, ale on začal vykrikovať, že som mu ukradol mobil. Preto som ho položil na zem a pokračoval som ďalej preč z Národnej rady. Musia tam byť kamery, ktoré celú situáciu zaznamenali, aj náš rozhovor by mal byť nahratý na jeho mobile,“ doplnil.

Potvrdil, že Somogyi sa ho pýtal na 50-centovú mzdu.

„Hovoril som mu: Szilárd, choď preč, to sú blbosti, neprovokuj.“

To, že by mal poslanec dávať nejakým zamestnancom takúto mzdu, odmietol.

„Naštvalo ma to. Celý deň rokujem a on na mňa ide s takýmito hlúposťami. Za takúto sumu ani v Číne nikoho nezamestnáte,“ doplnil Jakab, ktorý v roku 2012 čelil podozreniam, že ľudí zamestnával načierno, aby sa vyhol plateniu daní.

Somogyi vo volebnom období 2010 – 2012 pôsobil ako poslanec NR SR za stranu SaS.