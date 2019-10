Most v Strážskom ostáva pre autá uzatvorený. Miestnym to robí problémy

Nutná bude takmer kompletná rekonštrukcia.

16. okt 2019 o 18:39 Jana Otriová

Most je len pre peších a cyklistov.(Zdroj: Jana Otriová)

STRÁŽSKE. Ani po stredajšom zasadnutí krízového štábu nie je jasné, kedy a v akom rozsahu most medzi Strážskym a časťou Krivošťany sprejazdnia pre automobilovú dopravu.

Rozhodujúce slovo bude mať statik.

Na vypracovanie posudku s diagnostikou potrebuje približne tri týždne.

Vyhodnotí stav mosta

Časť chodníka sa na moste ponad Laborec zrútila v pondelok predpoludním.

Odvtedy je most pre autá uzatvorený, prejdú po ňom len peší a cyklisti.

Pre obyvateľov Krivoštian a susedných obcí tak pribudla tridsaťkilometrová obchádzka.

Po stredajšom zasadnutí krízového štábu je jasné, že hlavné slovo bude mať statik.

Do konca týždňa by mal prísť na miesto.

„Približne tri týždne bude diagnostikovať a vyhodnocovať celý stav mosta. Podľa toho budeme vedieť, ako a čo všetko bude treba na moste zrekonštruovať. Už teraz vieme, že pôjde o takmer kompletnú rekonštrukciu. Aký technologický postup sa zvolí, budeme vedieť až po statickom posudku,“ povedal o štvrtej popoludní po obhliadke mosta predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý).

Autobusy počkajú

„Musíme počkať na statický posudok s diagnostikou. Od toho závisí, či ostane most celkom uzavretý, alebo sa po ňom v obmedzenom režime pustí doprava,“ reagoval primátor Strážskeho Vladimír Dunajčák (Smer-SD).

Zdôraznil, že všetci robia to, čo sa v danej situácii robiť dá.

„V stredu sme na stretnutí s autobusovým dopravcom dohodli, že spoje odvezú cestujúcich po most a potom ich na druhej strane počkajú,“ dodal.

Most nebol úplne v poriadku, hovoria miestni

Podľa miestnych nebola havária mosta až takým veľkým prekvapením.

„Dalo sa to očakávať. Most bol zvetraný. Rybári si to všimli odspodu, že je skorodovaný,“ hovorí Michal.

„Most sa triasol už dlhší čas. Fakt sa hýbal,“ hovorí Friderika Kopka (43). V Krivošťanoch prevádzkuje reštauráciu a zatvorený most je pre nich katastrofou.

„Počet zákazníkov, ktorí chodili na denné menu, sa prepadol z 80 na 15. Nášho biznisu sa to veľmi dotklo. Sme veľmi zúfalí,“ zdôrazňuje.

„Most nie je v noci osvetlený. Stmieva sa už o piatej a tu je tma ako v rohu. Svetlá nesvietia už štyri roky,“ dopĺňa.

„Problém majú aj deti, ktoré chodia odtiaľto do materskej a základnej školy do mesta. Mnohí ľudia pracujú v Humennom, obchádzka je 40 minút, to je dosť,“ dodáva Simona Muravská.