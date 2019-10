Most do Krivoštian je neprejazdný, zrútila sa časť chodníka

O jeho budúcnosti rozhodne statik. Obchádzka vedie cez Michalovce.

14. okt 2019 o 13:52 TASR, Monika Almášiová

STRÁŽSKE. Most cez rieku Laborec zo Strážskeho v okrese Michalovce do Krivoštian je neprejazdný, zrútila sa na ňom časť chodníka.

„V pondelok dopoludnia sa zrútila časť mosta, nachádzajúceho sa medzi obcou Krivošťany a mestom Strážske. Našťastie sa nikto v tejto časti mosta nenachádzal. Polícia dala príkaz na úplnú uzávierku mosta a o jeho ďalšej budúcnosti rozhodne statik. Obchádzka vedie cez mesto Michalovce," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

„Je tu mostár, čakáme na jeho vyjadrenie. Neviem, či bude stačiť on alebo bude treba ešte statika a potom uvidíme, čo ďalej," povedal krátko popoludní primátor Strážskeho Vladimír Dunajčák (Smer).

Podľa jeho slov nebol s mostom, ktorý má v správe Košický samosprávny kraj, až do dnešného rána žiadny problém.

„Dnes (v pondelok, pozn. red.) ráno prišiel občan z Krivoštianskej ulice, že sa časť mosta prehýba. Išiel som sa pozrieť na miesto. Zistil som, že má pravdu, tak som okamžite volal na KSK, no tam sa mi nepodarilo nikoho kontaktovať. Potom som volal Slovenskej správe ciest. Oznámil som im, že podľa nášho názoru je situácia vážna. Niekoho tu poslali. Keď mi volali, že to spadlo, bol som na ceste do Humenného, ani som tam nedošiel," hovorí primátor.

„Hodinu pred tým ako to spadlo som sa po tom mieste prechádzal."

V prípade, že most zostane uzavretý, čaká obyvateľov Krivoštian tridsaťkilometrová obchádzka.

„Taká veľká obchádzka cez Michalovce pre nich nebude nič príjemné. Zatiaľ si nikto netrúfa povedať, ako sa to bude dať vyriešiť, ani prečo k zrúteniu časti chodníka došlo," dodal primátor.

V Krivošťanoch žije podľa Dunajčákových slov približne 150 až 180 obyvateľov, stavbu mosta odhaduje na roky 1952 až 1953.

V pondelok popoludní má v Strážskom zasadať krízový štáb.