Michalovský zázrak na ľade. Nováčik zažíva štart ako z rozprávky

Prezident Dukly Burinský: Úvodné zápasy prevýšili naše očakávania.

24. sep 2019 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Ako víchor vstúpili do svojej premiérovej sezóny medzi elitou michalovskí hokejisti.

Od úvodných kôl sa držia na popredných priečkach tabuľky a po piatich zápasoch majú na svojom konte jedenásť bodov.

Nováčik naposledy vyučoval na detvianskom ľade, keď domácim pripravil štvorgólovú prehru a dosiahol historicky prvé extraligové víťazstvo na pôde súpera, vďaka ktorému sa udržal na skvelom druhom mieste.

Už pred štartom do ligy viacerí pasovali Duklu do roly čierneho koňa súťaže a tieto prognózy sa zatiaľ do bodky potvrdzujú.

Michalovce sú jednoznačne oživením súťaže a celé mesto žije hokejom, čo potvrdzujú aj vyše triapoltisícové návštevy na domácich zápasoch.

Stále zostávajú skromní

Okrem Detvy zdolali „líšky“ rozdielom štyroch gólov aj Liptovský Mikuláš a tesné víťazstvá dosiahli nad kvalitnými tímami Nitry a Popradu.

Jediný súper, ktorý na nich zatiaľ našiel recept, bol maďarský Miškovec.

„Sme veľmi spokojní s tým, čo sme dosiahli, ale stále zostávame skromní. Dúfam, že nezaspíme na vavrínoch a budeme v nastúpenom trende pokračovať aj naďalej,“ nelieta v oblakoch po vydarenom štarte jeden z najskúsenejších hráčov HK Dukla Ingema Marek Mašlonka.

Veľkú zásluhu na výborných výsledkoch má prvý útok v zložení Mašlonka – Lalancette – Juusela, ktorý skóroval v každom z doterajších zápasov.