Požiar štiepky pri trebišovskej teplárni stále neuhasili

Dodávku tepla pre odberateľov to neobmedzí.

23. sep 2019 o 10:20 (aktualizované 23. sep 2019 o 10:46) TASR

TREBIŠOV. Pri teplárni v Trebišove od nedele stále horí zásoba drevnej štiepky, určená na kúrenie.

Podľa konateľa firmy to v žiadnom prípade nebude mať vplyv na dodávky tepla pre odberateľov.

Dodávka tepla obmedzená nebude

Požiar vznikol v areáli spoločnosti Trebišovská energetická na kraji mesta smerom na Kožuchov.

Hasiči mali výjazd o 16.53 hod. a zasahovali aj počas noci.

"Momentálne sú tam tri vozidlá, malo by tam byť šesť našich hasičov. Predpokladáme, že to bude trvať určite ešte taký deň, dva," uviedol k požiaru operačný dôstojník trebišovského okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Podľa konateľa firmy Miroslava Mražíka oheň zasiahol zhruba dvoj- až trojtýždňovú zásobu drevnej štiepky na kúrenie.

"Čo sa týka dodávok tepla, obmedzené nebudú v žiadnom prípade, pretože my tam kúrime slamou a vieme tam kúriť aj zemným plynom. Teraz sme štiepkou nekúrili, lebo sme mali vyčistený kotol pre predsezónnu údržbu. Kotol je pripravený a, samozrejme, vedeli by sme ho aj hneď spustiť," povedal.

Vykurovaciu sezónu v meste zatiaľ nezačali.

Zvláštny priebeh požiaru

Škody konateľ spoločnosti zatiaľ určiť nevedel.

"Je pravdepodobné, že to bude ešte nejaký čas tlieť. My sa, samozrejme, snažíme odseparovať štiepku, ktorá je dobrá a nezahorela, a preniesť ju na iné miesto," skonštatoval.

K príčinám sa Mražík taktiež nevedel momentálne vyjadriť.

"Ťažko určiť, prečo k tomu požiaru došlo, vyzerá to zvláštne, malo to veľmi intenzívny priebeh a štiepka takto nehorí, lebo my spaľujeme vlhkú štiepku," dodal.

Trebišovská kotolňa využíva na výrobu tepla slamu a drevnú biomasu.

Rozsah škôd ešte nie je známy

Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, pri požiari sa nik nezranil.

“Rozsah škôd zatiaľ nebol vyčíslený. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci a zisťuje bližšie okolnosti,” uviedla.