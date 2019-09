Michalovský gang lákal ľudí do Anglicka na zárobky. Museli otročiť

Pri medzinárodnej akcii zadržala polícia päť Slovákov.

5. sep 2019 o 16:09 Daniela Marcinová

MICHALOVCE. Anglicko-slovenský policajný vyšetrovací tím Robotic pod dozorom Krajskej prokuratúry v Prešove vykonal v Michalovciach domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov.

Zaististili rôzne listinné dôkazy, mobilné telefóny a SIM karty, platobné karty, príručný trezor a zlaté šperky a rôzne ďalšie veci.

Informovala o tom Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti.

Chudobných lákali na zárobky

Ako v správe uvádza, prehliadky na Zemplíne sa podľa policajných informácií týkali organizovanej skupiny piatich Michalovčanov, troch žien a dvoch mužov vo veku od 46 do 66 rokov.

Tí sa podľa zistení tímu mali na území Slovenska aj Anglicka v rokoch 2008 až 2017 dopúšťať zločinu obchodovania s ľuďmi a obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Teraz už za svoje skutky čelia obvineniu.

„Členovia skupiny si rozdelili úlohy a na vysoké zárobky zlákali chudobné osoby v zlej sociálnej situácii na 'dobre' platenú prácu v Anglicku. Sľubovali minimálne 400 libier týždenne za prácu v reštauráciách a autoumyvárňach s tým, že budú mať zadarmo aj dopravu, ubytovanie a stravu. Potom ich dopravili do Anglicka, tam to už však také ružové nebolo. Museli pracovať okolo 14 hodín denne šesť dní v týždni a za prácu im dávali iba 20 libier týždenne. Ostatné peniaze si mala skupina rozdeliť medzi sebou,” opísala polícia s tým, že podvedených osôb je potvrdených zatiaľ 17, no pravdepodobne ich bude omnoho viac.

Jeden na Slovensku, štyria v zahraničí

Vyšetrovací tím na území Slovenska spolupracovali aj s policajtmi Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície, Mobilnej zásahovej jednotky z Prešova či s policajtmi z okresných riaditeľstiev v Michalovciach a v Trebišove.

„Na základe vydaného Európskeho zatýkacieho rozkazu prezidiálni pátrači 'Lovci lebiek' v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice zadržali jednu osobu, člena organizovanej skupiny,” uviedla polícia v správe.

V tom istom čase prebehla podobná akcia aj v Holandsku a v Nemecku, pričom medzinárodný vyšetrovací tím konal za aktívnej účasti a podpory Koordinačného centra v sídle Eurojustu v Haagu, zriadeného pre tento účel.

Pri domových prehliadkach v Nemecku a Holandsku zadržala polícia štyroch ďalších Slovákov a zaistila viacero dokumentov, týkajúcich sa bankových účtov či motorových vozidiel, no aj mobilné telefóny a SIM karty.

Všetci členovia organizovanej skupiny boli v stredu zadržaní na základe Európskych zatýkacích rozkazov vydaných justičným orgánom Spojeného kráľovstva.

„Aktuálne prebieha konanie o ich vydaní na súdne konanie na územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,” informovala polícia.