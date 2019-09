S autom narazil do stromu. Zraneniam podľahol

Polícia dokumentuje tragickú nehodu v okrese Michalovce.

4. sep 2019 o 11:40 Róbert Bejda

VOĽA. Michalovskí dopraváci aktuálne dokumentujú tragickú dopravnú nehodu pri obci Voľa v okrese Michalovce.

Ako polícia informuje na sociálne sieti, muž so Škodou Fabia najprv prešiel do protismeru a potom do priekopy, kde narazil do stromu a zraneniam, ktoré utrpel, na mieste podľahol," uvádza na FB.

Ako presne k nehode došlo, policajti zisťujú.

Dopravu na mieste riadia policajti.

„Ak môžete, vyhnite sa nateraz tomuto úseku a jazdite opatrne," prosí polícia.