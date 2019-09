Vymyslená penalta, faul pred druhým gólom. Šoltis volá po zavedení videa

Po dueli v Trnave mal ťažké srdce na rozhodcu.

1. sep 2019 o 10:14 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Smutní a predovšetkým s pocitom krivdy sa v sobotu večer zo zápasu v Trnave vracali michalovskí futbalisti. Tí mali súboj proti domácemu Spartaku výborne rozohraný, keď po úvodnom dejstve hry viedli po zásahu Mateja Trusu 1:0.

Po zmene strán však nádejný výsledok neudržali a domácim napokon podľahli najtesnejším rozdielom 1:2, čím sa skončila ich trojzápasová šnúra bez prehry.

Vydarené prvé dejstvo

„Prvý polčas bol z našej strany kvalitný. Boli sme dobrí na lopte, aj nebezpeční smerom dopredu. Hrali sme tak, ako sme si predstavovali. Dali sme gól a vypracovali sme si aj ďalšie príležitosti na skórovanie. Treba však povedať, že aj súper mal dve nebezpečné strely po tom, čo sme prepadli v defenzíve,“ začal s hodnotením duelu tréner Zemplínčanov Anton Šoltis.

„Druhé dejstvo sme už nezvládli, ale prispel k tomu aj rozhodca svojimi verdiktami, ktorými znervóznil našich hráčov. Súper zjednodušil hru, držal loptu, ale v defenzíve sme dlho odolávali. Až prišla 60. minúta a penaltový verdikt, ktorý nemal byť,“ krútil hlavou lodivod.

Držanie tam bolo, ale obojstranné

Arbiter Pavel Ochotnický domácim doslova daroval pokutový kop po bežnom súboji Carrilla so Sobczykom.

Súvisiaci článok Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte

„Nerozumiem tomu, ako mohol toto posúdiť ako faul nášho hráča. Áno, bolo tam držanie, ale z oboch strán. Navyše domáci hráč ani nemohol ísť do gólovej šance, lebo bol zdvojený. Trošku citu by pánovi rozhodcovi neuškodilo,“ hneval sa Šoltis, ktorého však viac mrzel druhý inkasovaný gól štvrťhodinu pred koncom.

„Bol veľmi lacný a navyše krátko pred tým opäť pochybil rozhodca. Mal totiž odpískať faul na Turíka, ktorý bol odstrčený súperom. Domáci vzápätí vhodili aut do našej šestnástky, lopta sa odrazila k Halilovičovi, ktorý nikým nekrytý prestrelil Kiru. Veľká škoda tohto zápasu, mohli sme získať minimálne bod. Mám zmiešané pocity z výkonu chlapcov aj rozhodcu.“

Body im to už nevráti

Už pred týždňom po domácom stretnutí so Sereďou mali Michalovčania ťažké srdce na Adama Somolániho, ktorý tiež dvakrát závažne pochybil proti nim.

„Arbiter vtedy už v 3. minúte odpustil červenú kartu hosťujúcemu Adekuoroyemu a nášmu Savvidisovi za stavu 1:1 neuznal regulárny gól. A teraz sa stalo toto. Takto sme prišli minimálne o tri body, ktoré nám neskôr môžu chýbať.“

Čoraz hlasnejšie sa hovorí o zavedení systému VAR (videoasistent rozhodcu) aj v slovenských futbalových končinách. Po posledných udalostiach by ho Šoltis privítal čo najskôr.

„Rozhodca by si pozrel sporné momenty na videu a hneď opravil svoj verdikt. Potom by sa už nik nemohol cítiť ukrivdený. Dúfam, že príslušná komisia sa začne viac venovať pochybeniam strážcov pravidiel a bude rozdávať tresty. Aj keď nám to už body späť nevráti...“