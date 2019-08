V okrese Trebišov platia mimoriadne opatrenia pre africký mor ošípaných

Poľovníci majú nové povinnosti.

19. aug 2019 o 9:20 (aktualizované 19. aug 2019 o 9:48) SITA

TREBIŠOV. Pre užívateľov vybraných poľovných revírov v okrese Trebišov, v ktorých bol potvrdený výskyt afrického moru ošípaných, alebo v revíri bezprostredne ohrozenom platia prísne mimoriadne opatrenia.

Súvisiaci článok Objavili ďalšie prípady afrického moru ošípaných Čítajte

Ako informoval rezort pôdohospodárstva, v zozname je napríklad aktívne vyhľadávanie tiel uhynutých diviakov, usmrtenie všetkých diviakov vo zvernici či zákaz lovu diviačej zveri.



Cieľom dvadsiatky opatrení je zamedziť šíreniu nákazy.

Zakázané je vykonávanie všetkých poľovníckych činností, ktoré by mohli viesť k vyrušovaniu diviačej zveri a následnej migrácii.

Poľovnícky pes musí byť vedený na remeni.

Ďalej sú to rôzne pravidlá v rámci sanácie uhynutej diviačej zveri a pri odberoch vzoriek. Za dodanie vzoriek je stanovená finančná úhrada vo výške 50 eur z každého nájdeného uhynutého diviaka, vrátane diviakov nájdených na nepoľovných pozemkoch.

Vyskytli sa ďalšie prípady

Agrorezort v závere minulého týždňa informoval o ďalších prípadoch afrického moru ošípaných.

Na území Trebišovského okresu sa mor rozšíril o ďalšie prípady v chove domácich ošípaných a o ďalší prípad diviaka. Doteraz tak boli nájdené dva nakazené diviaky.

Druhý pozitívny diviak bol nájdený uhynutý v poľovnom revíri PS Bamara Brehov, KÚ Cejkov.

Nájdený diviak bol v oblasti, kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných. V prípade domácich ošípaných našli spolu desať ohnísk.

Zoznam opatrení

1. Aktívne vyhľadávanie tiel uhynutých diviakov.



2. Usmrtenie čo najskôr všetkých diviakov vo zvernici na chov diviačej zveri alebo zvernici na výcvik a skúšky poľovných psov.



3. Zákaz lovu diviačej zveri.



4. Zákaz vykonávania všetkých poľovníckych činností, ktoré by mohli viesť k vyrušovaniu diviačej zveri a následnej migrácii.

Súvisiaci článok Na Slovensku zistili prvý prípad nákazy diviaka africkým morom Čítajte

5. Zákaz lovu všetkej raticovej a malej zveri na spoločných poľovačkách, okrem lovu kačice divej na ťahu a spoločných poľovačkách na raticovú zver vo zverniciach. Rovnako sa zakazuje použitie poľovne upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.



6. Zákaz vykonávania skúšok poľovných psov, pri ktorých sa vyžaduje práca na voľno v poľovnom revíri.



7. Sanácia uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov z ulovenej zveri. Telá alebo pozostatky z uhynutých diviakov, vedľajšie živočíšne produkty z ulovených diviakov musia byť neškodne odstránené podľa príslušného rozhodnutia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) na mieste zakopaním po schválení príslušnou RVPS alebo likvidáciou v spracovateľskom podniku (v kafilérii).



8. Dodržiavať pri manipulácii s uhynutými diviakmi opatrenia zabraňujúce šíreniu AMO. Uhynuté diviaky a vedľajšie živočíšne produkty nesmú prísť do styku s ošípanými v chove. Osoby zúčastňujúce sa manipulácie s uhynutými diviakmi nesmú prísť do kontaktu s ošípanými v chove minimálne 48 hodín od manipulácie. Použitý odev ihneď po skončení manipulácie musí byť zneškodnený alebo vypratý, obuv a nástroje vyčistené a vydezinfikované.



9. Opatrenia na odber a predkladanie vzoriek na vyšetrovanie všetkej nájdenej uhynutej diviačej zveri. Pritom za uhynutú zver sa pokladá aj všetka zver usmrtená inak ako lovom (napr. usmrtená dopravným prostriedkom, veľkou šelmou a pod.). Vzorku od uhynutej diviačej zveri je nevyhnutné doručiť na príslušnú RVPS do 24 hodín od nálezu kadáveru alebo najneskôr v nasledujúci pracovný deň.



10. V prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie, ohlásiť ihneď túto skutočnosť príslušnej RVPS.



11. Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené na prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osoby vyškolené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na odber vzoriek na KMO. V prípade neškodného odstránenia uhynutého diviaka v kafilérii sa odber vzorky uskutoční priamo v kafilérii. Ak sa vzorka odoberá v kafilérii, musí byť zabezpečená identita tela diviaka označením značkou na označovanie ulovenej raticovej zveri.

Súvisiaci článok V Somotore a v Rade zlikvidovali pre nákazu chovy prasiat Čítajte

12. Viesť užívateľom poľovného revíru o každom uhynutom diviakovi dôslednú evidenciu.



13. Prikrmovanie diviakov na stanovištiach za účelom zabránenia potravnej migrácie.



14. Prepravovať uhynuté diviaky zabalené v nepriepustných obaloch na miesto bezpečného uloženia do kontajnera alebo na miesto zakopania a odberu vzoriek.



15. Prepravný prostriedok a miesto nálezu diviaka musí byť po skončení manipulácie vydezinfikované prípravkom účinným proti vírusu AMO.



16. V prípade neškodného odstraňovania diviakov v kafilérii uskladňovať telá uhynutých diviakov na bezpečnom mieste nahlásenom RVPS v kontajneroch až do doby neškodného odvozu do kafilerického zariadenia. V prípade zakopania priamo uložiť do pripravenej jamy ihneď po nájdení a odbere vzorky v mieste zakopania.



17. Zákaz spoločného skladovania ostatnej ulovenej raticovej zveri určenej na domáci trh s vedľajšími živočíšnymi produktami z diviakov.



18. Zákaz premiestňovania živých diviakov mimo infikovanú oblasť.



19. Zákaz premiestňovania tepelne neopracovaného diviačieho mäsa, tepelne neopracovaných výrobkov z diviačieho mäsa a trofejí z diviakov mimo infikovanú oblasť.



20. Mesačne predkladať príslušnému okresnému úradu odboru pozemkovému a lesnému hlásenia o love a úhyne diviačej zveri podľa ich usmernenia. Hlásenie môže byť nahradené vedením evidencie v programe Poľovstat.

Poľovné revíry s výskytom alebo priamo ohrozené AMO Tajba, Streda n./ B., Kamenec, Strážne, Veľký Horeš, Malý Horeš, Svätá Mária, Somotor, Svätuše, Ladmovce, Brehov, Zatín.

Africký mor ošípaných Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá choroba ošípaných a diviakov. Vírus sa šíri priamym aj nepriamym kontaktom a je rezistentný aj pri vysokom rozsahu teplôt a mimoriadne odolný. Úmrtnosť dosahuje 90 až 95 percent. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. Regenerácia diviačej populácie po zasiahnutí vírusom afrického moru ošípaných trvá minimálne 15 rokov.