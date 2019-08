Michalovce Cup znovu ovládli Španieli. Trofej prvýkrát pre Barcelonu

Špičkový dorastenecký turnaj si pochvaľovali všetci zúčastnení.

11. aug 2019 o 16:21 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Mládežníci katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona pretavili druhú účasť na medzinárodnom dorasteneckom turnaji Michalovce Cup na premiérové víťazstvo.

Kým pred piatimi rokmi obsadili „blaugranas“ až tretie miesto, teraz potvrdili úlohu najväčšieho favorita na víťazstvo. V španielskom finále si poradili s FC Sevilla 2:0 a mohli dvihnúť nad hlavy krásnu trofej.

Turnaj opäť nesklamal a diváci, ktorí počas štyroch dní zavítali na futbalový štadión MFK Zemplín, boli svedkami kvalitných zápolení a hráči zúčastnených družstiev ukázali, že z nich rastú výborní futbalisti.

Pozitívne ohlasy zúčastnených

Od utorka do piatka sa zanietenci, ktorí mali na starosti organizáciu turnaja, nezastavili a robili všetko pre to, aby sa všetci hostia cítili v Michalovciach čo najlepšie. A to sa im aj podarilo.

„Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k bezproblémovému priebehu turnaja. Veľká vďaka patrí predovšetkým našim mládežníckym trénerom, ale aj upratovačkám či trávnikárom,“ začal debatu športový riaditeľ MFK Zemplín Marek Zahorčák, ktorý následne aj celý turnaj zhodnotil.

„Podarilo sa nám dať dokopy kvalitnú spoločnosť tímov. Videli sme zaujímavé zápasy európskej úrovne hlavne v podaní španielskych družstiev alebo gréckeho Olympiakosu Pireus. Ohlasy všetkých zúčastnených boli pozitívne, takže môžeme s týmto ročníkom vyjadriť spokojnosť.“

Barcelončania fandili Michalovciam

Tretíkrát v rade ovládol Michalovce Cup španielsky celok. Po dvoch triumfoch Realu Madrid sa tentoraz radovala Barcelona. Bolo by už načase hegemóniu Španielov prerušiť...

„To by sme museli dotiahnuť súperov z iných futbalovo vyspelých krajín, napríklad z Anglicka. V minulosti tu bol aj Juventus Turín, ktorý má tiež obrovskú kvalitu. Termínovo zladiť kluby z týchto krajín je však veľmi náročné. Španielsko dlhodobo dominuje svetovému futbalu. Jeho mládežnícke reprezentácie pravidelne dosahujú na šampionátoch popredné umiestnenia. Táto krajina určuje trend a vychováva najviac špičkových futbalistov na svete,“ uviedol Zahorčák.

Nechýbalo však veľa a Barcelončania by si finále nezahrali. Keby im nepomohli michalovskí mladíci, ktorí zdolali Olympiakos Pireus 6:2, putovali by to boja o bronz. Aj preto Katalánci počas zápasu domácich s Grékmi na tribúne odušu povzbudzovali Zemplínčanov!

„Tým, že si to skomplikovali prehrou s Olympiakosom, fandili nám, aby sme vyhrali minimálne o dva góly. Ja ako fanúšik som veľmi rád, že sme im pomohli k postupu do finále,“ usmial sa Zahorčák.

Fantastický zápas s Olympiakosom

V silnej konkurencii sa na vlastnom trávniku nestratili ani hráči MFK Zemplín, ktorí sa dokázali otriasť z úvodného výprasku od Barcelony, zvyšné dva duely vyhrali a napokon obsadili piatu priečku. Zvlášť súboj s Olympiakosom bol nezabudnuteľný, Grékom nastrieľali poltucet gólov!

„Zápas proti nim bol fantastický. Pre našich chlapcov je to motivácia, aby sa posúvali vpred. Je veľký predpoklad, že viacerých z nich v budúcnosti uvidíme aj v našom prvom mužstve. Bol to pre nich veľký sviatok zahrať si proti takým tímom.“

Šiesty ročník Michalovce Cupu sa uskutočnil po päťročnej odmlke. Napíše ďalšiu kapitolu aj na budúci rok alebo sa znovu na dlhšie obdobie odmlčí?

„Ťažko teraz povedať, čo bude ďalej. Tento ročník sme zvládli na výbornú. Každý z účastníkov nás požiadal, aby sme ich pozvali aj na nasledujúci ročník. To svedčí o tom, že sa u nás cítili dobre. Barcelona, Sevilla aj Olympiakos nás chválili za skvelú organizáciu a tiež zhodnotili, že to bol top turnaj,“ spokojne hovoril športový riaditeľ, ktorý na záver dodal, že vďaka tomu sú michalovské mládežnícke celky od Barcelony pozvané do jej akadémie La Masia, kde by mali v blízkej budúcnosti odohrať priateľské stretnutia.

Michalovce Cup 2019 v skratke Skupina A: Legia Varšava – Dunajská Streda 1:1, FC Sevilla – Legia Varšava 1:0, Dunajská Streda – FC Sevilla 2:4. Skupina B: Michalovce – FC Barcelona 0:5, Olympiakos Pireus – FC Barcelona 4:1, Michalovce – Olympiakos Pireus 6:2. O 5. miesto: Michalovce – Dunajská Streda 2:1. O 3. miesto: Olympiakos Pireus – Legia Varšava 1:0. Finále: FC Sevilla – FC Barcelona 0:2. Konečné poradie: 1. FC Barcelona, 2. FC Sevilla, 3. Olympiakos Pireus, 4. KP Legia Varšava, 5. MFK Zemplín Michalovce, 6. FC DAC 1904 Dunajská Streda. Individuálne ocenenia: Najlepší brankár - Nikolaos Grammatikakis (Olympiakos Pireus), strelec - Jose Miguel Estevez Ramirez (FC Sevilla, 3 góly), hráč - Saidou Mamadou Bah (FC Barcelona).