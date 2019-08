Iuventa získala tri nové hráčky, v Pohári EHF sa dvakrát predstaví doma

Už počas najbližšieho víkendu odohrajú Michalovčanky prvé herné previerky.

6. aug 2019 o 18:43 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Zisk slovenského titulu aj pohára a medailové umiestnenie v nadnárodnej MOL lige. Také sú ciele ženského hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce do nadchádzajúceho ročníka.

Tieto ambície predstavili Zemplínčania na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila v utorok popoludní v priestoroch Chemkostav arény. Prítomní na nej boli športový riaditeľ Ján Beňadik, hlavný tréner Peter Dávid a Weronika Kordowiecka, najnovšia posila žlto-modrých.

Okrem cieľov sa na tlačovke hovorilo aj o prebiehajúcej príprave či kádri, ktorý Iuventa buduje nielen do blížiacej sa sezóny, ale aj do ďalších rokov.

Taký mladý tím ešte neviedol

„Chceme vytvoriť mladé a ambiciózne družstvo. Snažili sme sa do tímu vybrať také hráčky, ktoré majú snahu napredovať a zlepšovať sa. Nový tréner je takisto stotožnený s našou filozofiou, veľmi rád pracuje s mladými hráčkami a pozná česko-slovenskú súťaž, keďže v posledných rokoch viedol Baník Most,“ rozhovoril sa športový riaditeľ Ján Beňadik.

Nový šéf realizačného tímu Iuventy Peter Dávid je veľmi rád, že na neho nebude vyvíjaný tlak, aby s kolektívom bezpodmienečne vyhrať všetky tri domáce trofeje.

„Môžeme v pokoji budovať družstvo a dávať príležitosť všetkým hráčkam. Nemusíme naháňať troch zajacov za chvost naraz, ale samozrejme, posnažíme sa vyhrať aj MOL ligu,“ uviedol Dávid.

V Michalovciach bude tento 53-ročný lodivod vo veľkej miere s „tínedžerkami“, pričom opierať sa bude o skúsenosti Patrície Wollingerovej či Iriny Jablonskej-Bobaľovej.

„Použijem výraz, že družstvo sa hromadne omladilo. Ja sa však na robotu s týmito dievčatami veľmi teším. Podobne mladý tím som mal aj v Moste, takže skúseností s touto prácou mám dostatok. Priznám sa však, že som ešte neviedol celok, v ktorom mala najstaršia hráčka 29 rokov.“

Obzerali sa aj po Slovenkách

Ako je známe, z vlaňajšieho kádra odišli z Iuventy slovenské reprezentantky Veronika Habánková (do Kisvárdy) a Tetyana Fiľková-Trehubová (ukončila kariéru), ku ktorým sa pridali aj Dijana Mugošová (Koprivnica) a Milena Petkovičová (Niš). Preč je teda vyše 400 gólov minulej sezóny.

Novými tvárami sú ukrajinské ľavé krídlo Anastasia Burdinová z Chernova, poľská brankárka Weronika Kordowieska z Kisvárdy a dve 18-ročné mládežnícke reprezentantky Čiernej Hory Marija Radovičová (ľavé krídlo) a Milica Trifunovičová (pravé krídlo/spojka), ktoré prišli z Budučnosti Podgorica. Do prvého tímu boli vytiahnuté aj štyri hráčky z dorastu Ela Savková, Ivona Michalcová, Simona Rovňáková a Miriam Milenkyová.

„Všetko sú to mladé hráčky vo veku 17 a 18 rokov, okrem Kordowieckej, ktorá má 23 rokov, ale takisto je stále perspektívna. Všetky majú budúcnosť iba pred sebou a môžu sa ešte posunúť na iný hádzanársky level,“ vyjadril sa Beňadik.

Viacerí hádzanárski priaznivci sa však môžu opýtať, prečo klub nesiahol po talentovaných slovenských hráčkach, ale po legionárkach?

„Našou predstavou bolo, že náš projekt postavíme práve na Slovenkách. Poviem to takto, že jednoduchšie bolo pre nás priniesť hráčky z Čiernej Hory, ako z neďalekého Prešova. Nechceli sme tu brať dievčatá, ktoré nemajú žiadne ambície a chuť na sebe pracovať. Táto situácia ma mrzí, ale taká je realita.“

Zvykli si aj na dlhé tréningy

Zemplínčanky čochvíľa vstúpia do druhej polovice prípravy. Najprv absolvovali týždňové sústredenie v Liptovskom Jáne a od návratu sa pripravujú len v domácich podmienkach.

„Prvé tri týždne prípravy hodnotím veľmi kladne. Teším sa, že dievčatám sa vyhýbajú zranenia a všetky sú zdravé. Dúfam, že tak to zostane aj naďalej. Zatiaľ funguje všetko ako má, hráčky sa stotožnili s tréningovým procesom a zvykli si aj na dlhé tréningy, ktoré majú trvanie aj dve hodiny,“ s nadšením hovoril Dávid, ktorý má k dispozícii 19-členný káder.

Už v závere tohto týždňa uvidí svoje nové zverenky prvýkrát aj v zápasovej akcii na domácom Memoriáli Tomáša Jakubča, na ktorom si zmerajú sily s Baia Mare (v piatok o 18. hodine), Vácom (v sobotu o 18. hodine) a Lubinom (v nedeľu o 11.15 hod.).

„V žiadnom prípade nám na turnaji nepôjde o výsledky. V tejto fáze prípravy by to bola veľká chyba. Budú to pre nás prvé tri zápasy a budeme v nich zisťovať, aké kvality alebo slabiny naše hráčky majú,“ povedal tréner, ktorý sa ešte s Iuventou predstaví na turnajoch v poľskom Lubine a rumunskom Baia Mare.

Športový riaditeľ Ján Beňadik prezradil ešte jednu novinku, Michalovčanky odohrajú obe stretnutia 1. kola Pohára EHF proti švajčiarskemu Spono Eagles na domácej pôde, a to počas víkendu 14. a 15. septembra.