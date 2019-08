Spilar verí, že kariéru ukončí v Košiciach, teraz však chce pomôcť Dukle

Skúsený útočník ešte končiť neplánuje.

2. aug 2019 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Ambiciózny nováčik našej najvyššej hokejovej súťaže HK Dukla Ingema Michalovce naďalej posilňuje svoj káder.

Najnovším prírastkom Zemplínčanov je útočník Gabriel Spilar, ktorý sa do prípravy s mužstvom zapojil začiatkom tohto týždňa.

Skúsený hráč s reprezentačnými skúsenosťami sa zoznamuje s novým prostredím a je pripravený pomôcť Dukle k čo najlepším výsledkom v jej premiérovej sezóne medzi elitou.

Debatovali už počas šampionátu

Pre 38-ročného Spilara sú Michalovce po Košiciach, Zvolene, Slovane Bratislava, Žiline, Nitre a Liptovskom Mikuláši už siedmou zastávkou v rámci slovenskej extraligy.

„Prvé debaty s michalovskými funkcionármi som absolvoval už počas májových majstrovstiev sveta. Potom sme sa na nejakú dobu odmlčali a ja som začal individuálne trénovať v Košiciach. Pred týždňom sme sa však opäť spojili a napokon sme sa dohodli na podmienkach. Na pôsobenie v Dukle sa teším, je to pre mňa nová výzva,“ rozhovoril sa Spilar, ktorý so Zemplínčanmi podpísal zmluvu do konca sezóny.

Celý uplynulý ročník strávil tento krídelník v materských Košiciach, ktoré mu však pred začiatkom prípravy oznámili, že s jeho službami ďalej nepočítajú.