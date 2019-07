Primátorka Čiernej nad Tisou nesúhlasila so zmenou. Súd bude odznova

Rieši podvod so 400-tisícovou škodou.

24. júl 2019 o 14:45 TASR

KOŠICE, ČIERNA NAD TISOU. Na Okresnom súde Košice I sa v stredu začalo odznovu pojednávanie vo vlečúcej sa kauze, v ktorej sú zo zločinu podvodu formou spolupáchateľstva obžalovaní štyria ľudia vrátane primátorky Čiernej nad Tisou Marty Vozárikovej (Most-Híd).

V kauze z roku 2011 ide podľa obžaloby o podvodný vstup nových spoločníkov do Mestského podniku služieb (MPS) Čierna nad Tisou, s. r. o., čím mala mestu vzniknúť škoda v hodnote zhruba 400 000 eur.

Primátorka nesúhlasila so zmenou

Ako informoval na úvod predseda senátu, pojednávanie sa pôvodne priblížilo k záverečným rečiam, jeden z prísediacich však nedávno zomrel a muselo dôjsť k zmene v obsadení senátu.

Primátorka Čiernej nad Tisou písomne oznámila, že so zmenou, na rozdiel od ostatných obžalovaných, nesúhlasí.

Osobne na súd v stredu neprišla, svoju neúčasť ospravedlnila a súhlasila, aby sa pojednávanie konalo bez jej účasti.

„Vzhľadom na nesúhlas obžalovanej so zložením senátu súd konštatuje, že v zmysle Trestného poriadku je potrebné vykonať hlavné pojednávanie od počiatku," uviedol sudca.

Odznova

Prokurátor tak znovu predniesol obžalobu.

V kauze obzvlášť závažného zločinu podvodu sú obžalovaní okrem primátorky mesta konateľ firmy MPS Peter Brázda, jeho manželka a bývalá mestská poslankyňa Soňa Brázdová a administratívna zamestnankyňa MPS Gabriela Nagyová.

V MPS malo do roku 2011 stopercentný podiel mesto Čierna nad Tisou, v marci toho roku sa ďalšími spoločníkmi stali konateľ firmy Brázda a jeho manželka.

Podľa obžaloby k zmenám v obchodnom registri došlo na základe podvodu a sfalšovaným dokladom, pričom mesto malo prísť o 43-percentný podiel vo firme a príslušný majetok.

Primátorke kladú za vinu, že zmeny v podniku za mesto potvrdila.

Obvinenia odmietajú

Všetci štyria obžalovaní obvinenie a poškodenie mesta odmietajú.

Dôvodom zmeny podľa nich mala byť ochrana mestského majetku vzhľadom na vtedajšie finančné problémy mesta a hrozbu exekúcie.

Do spoločnosti mali pritom okrem konateľa a vtedajšej poslankyne Sone Brázdovej so súhlasom valného zhromaždenia podniku vstúpiť ako spoločníci aj ďalší mestskí poslanci, ktorí to však napokon odmietli.

Brázdovci poukázali aj na notársku zápisnicu pred ich vstupom do spoločnosti, že si ako noví spoločníci nenárokujú na žiadny majetok MPS.

„Všetko to bolo robené pre záchranu mestského majetku, lebo mestu pre zlú ekonomickú situáciu hrozili exekúcie, de facto preto vznikla tá MPS-ka a do nej mal vstúpiť väčší počet poslancov. To, že sme tam boli iba my dvaja, bol dôsledok toho, že ostatní odmietli. Nie je mi jasné, aká škoda mala vzniknúť mestu, keďže sa tam nič nepredalo, nič som si okrem platu nezobral a na druhú stranu sa nakúpili nejaké mechanizmy a vykonali sa opravy budov," uviedol na súde Peter Brázda.

Potvrdil, že vlani došlo k prevodu jeho a manželkinho podielu v spoločnosti späť na mesto, takže mesto má v podniku opäť stopercentný podiel.