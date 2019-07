Michalovčania sú hladní po víťazstve, naposledy zdolali práve Žilinu

Východniari veria, že začnú bodovať od začiatku sezóny.

20. júl 2019 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Presne po 57 dňoch michalovskí futbalisti opäť zabojujú o prvoligové body.

Po krátkej letnej prestávke štartuje v sobotu nový ročník Fortuna ligy, a to práve súbojom pri Laborci, kde sa od 18. hodiny predstaví MŠK Žilina.

Na úvod si teda Zemplínčania zmerajú sily so súperom, s ktorým sa v minulej sezóne stretávali najčastejšie.

So šošonmi odohrali až poltucet stretnutí (štyri v lige, dve v pohári) a v nich zaknihovali bilanciu jedna výhra, dve remízy a tri prehry.

Štatistiky z vlaňajška hovoria jasne pre mužstvo spod Dubňa, takže Michalovčania majú svojmu súperovi čo vracať.

Urobia maximum pre úspech

Zverenci kormidelníka Antona Šoltisa sú po víťazstve hladní o to viac, že žiadne nedosiahli ani v nedávnej letnej príprave. Naposledy sa z trojbodového zisku tešili práve proti Žiline 27. apríla, kedy ju doma zdolali tesne 2:1.

„Výsledky v príprave neboli najlepšie, ale neberieme to tragicky. Tréneri skúšali rôzne herné variácie aj nových hráčov, čo sa tiež podpísalo pod negatívnu bilanciu. Verím, že práve v úvodnom ligovom zápase sezóny sa dočkáme prvého víťazstva. Urobíme maximum pre to, aby sme boli úspešní,“ rozrečnil sa michalovský Jakub Grič, ktorý je síce defenzívny stredopoliar, ale celú prípravu odohral na stopérskom poste, kde by mal nastúpiť aj v sobotu.

Východniari sú radi, že príprava je už na konci a znovu sa vracajú do súťažného kolotoča.

„Hoci treba aj trénovať, každý hráč sa najviac teší na zápasy, ktoré sú vyvrcholením celotýždňovej driny. A na súťažné ešte viac, takže sobotňajšieho večera sa už nevieme dočkať.“

Dôležité bude, ako sa nastavia psychicky

Michalovčania sa so Žilinčanmi veľmi dobre poznajú a nemajú sa veľmi čím prekvapiť. Káder MŠK prešiel počas leta len drobnými zmenami.

Z MFK Zemplín síce odišla až osmička hráčov, ale základná jedenástka zostala takmer celá pokope.

„Za posledný rok sme so Žilinou odohrali veľa zápasov. Bude to hlavne o našom nastavení, ako sa na súpera psychicky pripravíme,“ prognózuje rodák z Prešova.

Grič verí, že napriek viacerým odchodom sa mužstvo opäť pobije o hornú šestku.

„Keď budeme hrať bojovne a ťahať za jeden koniec povrazu, tak môžeme znovu všetkým ukázať, že na to máme.“

Žlto-modrí začínajú svoju piatu sezónu medzi elitou. Iba v jednom prípade odštartovali úspešne, hoci až trikrát sa predstavili na vlastnom trávniku.

Podarí sa im tentoraz vykročiť tou správou nohou?

„Každý začiatok je iný. Vždy je lepšie zachytiť úvod sezóny, ale tá minulá nám ukázala, že body sa zbierajú počas celého ročníka, nielen na začiatku. Verím, že teraz svojich fanúšikov potešíme víťazstvom. Chceme bodovať od úvodného zápasu,“ povedal 23-ročný Grič.