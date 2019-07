Michalovce chcú opäť do prvej šestky, v hre je Černákov návrat

Káder opäť budujú za pochodu, na skúšku prišiel Korček.

17. júl 2019 o 14:53 (aktualizované 17. júl 2019 o 15:43) Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Nový ročník futbalovej Fortuna ligy otvorí už túto sobotu o 18. hodine súboj michalovského MFK Zemplín s MŠK Žilina.

Jediný východoslovenský zástupca v našej najvyššej súťaži, pre ktorého to bude piata sezóna medzi elitou, chce nadviazať na vlaňajšie úspešné účinkovanie, keď obsadil výborné piate miesto.

V stredu popoludní na tlačovej konferencii pred štartom ligy zhodne deklarovali tento cieľ predseda predstavenstva Štefan Laurinčík, tréner Anton Šoltis a kapitán tímu Igor Žofčák.

O príprave

Počas krátkej päťtýždňovej letnej prípravy odohrali žlto-modrí dokopy päť zápasov, v ktorých sa netešili z víťazstva ani raz. Trikrát remizovali a dva razy ťahali za kratší koniec.

„Keďže som v klube už nejaký čas, dá sa povedať, že to bola štandardná príprava. Sme zvyknutí na to, že počas súťažnej pauzy náš káder stále prechádza zmenami a ani toto leto nebolo výnimkou. Výsledky neboli ideálne, ale tak tomu bolo aj v zimnej prestávke. Verím, že do ligy vykročíme tou správnou nohou. Chlapci ešte musia poriadne pridať, k spokojnosti ešte máme ďaleko,“ rozhovoril sa tréner Anton Šoltis.

Aj v novej sezóne bude kapitánom michalovskej lode skúsený 36-ročný tvorca hry Igor Žofčák, ktorý možno v sobotu proti Žiline nastúpi netradične na hrote útoku, kde sa párkrát objavil aj počas prípravy. Východniari totiž stále nemajú čistokrvného útočníka.

„Verím, že konečne zvíťazíme a potešíme svojich fanúšikov. Tréneri majú určite hru Žiliny dobre napozeranú, v jari sme sa s ňou stretli až štyrikrát, takže som presvedčený, že na súpera ušijú dobrú taktiku. Dúfam aj v to, že na štart ligy príde veľa divákov, lebo pre nás sú dvanástym hráčom,“ povedal Žofčák.

O kádri

Ako sme už načrtli, Zemplínčanom chýba klasický „hroťák“, pretože v lete z mužstva odišli Tounkara, Sulley i Zacharkiv a žiadna náhrada za nich zatiaľ neprišla.

Okrem nich skončili aj Casado, Beskorovajnij, Špiriak, Bieszczad a Regáli.

Pribudli iba navrátilci z hosťovania v Trebišove Begala, Špak a Vojtovič.

„Do kádra neprišiel žiadny nový hráč, ale verím, že čoskoro sa to zmení a prídu nejaké posily. Možno ešte niekto odíde, lebo sme odkázaní na to, aby sme predávali hráčov. Dúfam však, že odchodov už nebude veľa,“ uviedol Šoltis.

Michalovce stále naháňajú posily a v uplynulých dňoch sa do tréningového procesu dvaja útočníci – 20-ročný Filip Korček z juniorky pražskej Dukly (v minulosti hrával za Lokomotívu Košice) a čochvíľa 22-ročný Roland Černák, ktorý sa pri Laborci pripravoval už v zime, ale krátko pred štartom jari ho na dlhé týždne vyradilo z hry zranenie kolena.

„Rolo by pre nás bol veľkou posilou. Poznáme ho a boli by sme radi, keby zostal. Keď sa dohodneme s jeho kmeňovým klubom Dunajskou Stredou a aj samotným hráčom, bude hrať u nás.“

V hre je ešte odchod nejakých hráčov, ktorí majú za sebou vydarenú sezónu. Záujem je predovšetkým o brankára Kiru.

„Náš klub si nemôže dovoliť fungovať bez toho, aby sme nejakého hráča nepredali. Prestupové okno je otvorené, niečo je rozrobené, ale oficiálne nič nie je uzavreté. Uvidíme, ako sa to vyvinie,“ vyjadril sa Štefan Laurinčík, predseda predstavenstva MFK Zemplín.

O cieľoch

Napriek viacerým odchodom a nateraz žiadnemu posilneniu Michalovčania nehovoria o záchranárskych prácach. Nabažení po minuloročnom úspechu v podobe postupu do skupiny o titul chcú rovnaký cieľ zopakovať aj teraz.

„Nikto nečakal, že sa dostaneme do prvej šestky. Uvidíme, ako sa nám podarí posilniť káder, ale aj keby nikto neprišiel, mojou ambíciou bude znovu postúpiť do skupiny o titul. Musíme sa pozerať pred seba,“ podotkol Šoltis.

„Plne súhlasím so slovami trénera. Minulý rok sme vyskočili a bolo by pekné, keby sme aj teraz tento úspech zopakovali.“

Aj samotní hráči sú nastavení na to, aby sa pobili o hornú šestku. Za kabínu to tlmočil kapitán Žofčák: „Vyskúšali sme si to a určite je lepšie hrať v spoločnosti najlepších, ako o záchranu. Verím, že sa nám to znovu podarí.“

Naplniť tieto ciele nebude ľahké, aj súperi sa už na Michalovce budú pozerať inak, ako predtým, keď sa motali v spodnej polovici pelotónu.

„Žiadny súper, ktorý k nám pricestuje, to u nás nebude mať ľahké. Ukázali sme to nielen v minulom ročníku, ale už aj rok predtým. Svoju kvalitu máme, a keď dokážeme do mužstva priniesť ešte nejakého strelca a stopéra, tak budeme mať opäť silu na to, aby sme sa mohli dostať do prvej šestky,“ odhodlane dodal Žofčák.

Káder MFK Zemplín – jeseň 2019 Hráčsky tím: Brankári: Matúš Kira, Tomáš Dráb, Rostyslav Dehtiar. Obrancovia: Matúš Vojtko, Dávid Špak, José Carrillo Mancilla, Llazaros Rota, Denis Petro, Martin Kolesár, Peter Vojtovič. Stredopoliari: Jakub Grič, Peter Kolesár, Til Mavretič, Roman Begala, Igor Žofčák, Hovhannes Harutjunjan, Stanislav Danko, Jozef-Šimon Turík, Christos Kountouriotis. Útočníci: Matej Trusa, Cheick Alan Diarra. Realizačný tím: Anton Šoltis (hlavný tréner), Jozef Majoroš (asistent trénera), Marek Rodák (tréner brankárov), Peter Ščobik (vedúci mužstva), Matej Čech, Martin Babjak (maséri), Jozef Petrík, Ján Paľovčík (lekári). Prišli: Špak, Begala, Vojtovič (všetci Trebišov, návrat z hosť.). Odchody: Beskorovajnyj, Špiriak (obaja Dunajská Streda, ukonč. hosť.), Casado (Peňa Deportiva), Sulley (Legia Varšava, ukonč. hosť.), Tounkara (Lazio Rím, ukonč. hosť.), Regáli (Ružomberok), Zacharkiv, Bieszczad (hľadajú si angažmán).

Prípravné zápasy v skratke Michalovce – Poprad 1:1 (0:1), gól MFK: P. Kolesár. FC Košice – Michalovce 3:1 (2:0), Trusa. Michalovce – Liptovský Mikuláš 1:1 (0:0), Trusa. Debrecín – Michalovce 4:1 (2:1), P. Kolesár. Michalovce – Nowy Sacz 2:2 (0:2), Kountouriotis, Danko.