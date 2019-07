V Čiernej nad Tisou termíny zastupiteľstiev na webe nezverejňujú

Transparency vidí porušenie zákona. Primátorka sľubuje zmenu.

18. júl 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Mestá a obce majú povinnosť zverejňovať dátum a čas konania zastupiteľstva.

Obyvateľ Čiernej nad Tisou však tvrdí, že na rokovania sa obyvatelia nevedia dostať, lebo o nich nevedia.

„Za posledných desať rokov nie je zverejnená informácia ani na mestskom úrade, ani na webovej stránke, dokonca to robia v najväčšej tajnosti. Minule v nedeľu večer. Bývam hneď vedľa mestského úradu, v nedeľu večer tu bolo plno áut, poznám autá poslancov. Svietilo sa v kancelárii, kde sa robia zastupiteľstvá, teraz už radšej chodia pešo,“ napísal redakcii denníka Korzár Mikuláš Gerenyi.

Na rokovanie sa chystá s niekoľkými ďalšími obyvateľmi.

„Vždy sa však o zastupiteľstvách dozvieme až potom, že boli. Nikdy neboli vyhlásené v rozhlase ani zverejnené na tabuli, to viem potvrdiť, schválne tam chceme ísť, máme na to právo, chceme dávať otázky, ale nemáme šancu sa o nich dozvedieť. A opozícia tam neexistuje.“

Ľudský faktor?

V posledných komunálnych voľbách kandidoval Gerenyi ako nezávislý na post primátora.

Získal necelých 14 percent, so ziskom 86 percent ho porazila Marta Vozáriková (Most).

Tá je primátorkou Čiernej nad Tisou už tretie volebné obdobie.

Tvrdí, že konanie zastupiteľstiev zverejňujú na úradnej tabuli a vyhlasujú rozhlasom.

„Možno zlyhal ľudský faktor. Máte pravdu, mali by sme to dať aj na stránku, urobíme nápravu a môžu chodiť. Nič neskrývame, z internetu sa to rýchlejšie dozvedia, nebude s tým problém. Už som dala príkaz, nech sa neopovážia, že niekto nezverejní zastupiteľstvo. Ja to nekontrolujem, tieto veci má na starosti prednosta úradu,“ hovorí prvá žena mesta.

Najbližšie rokovanie už podľa nej bude aj na stránke mesta.

Miestny poslanec Štefan Popovič (nezávislý) hovorí, že každé zastupiteľstvo je oznámené rozhlasom a poslanci naň dostávajú pozvánku.

„Ja iste nechodím v nedeľu, neviem o tom. Na posledných dvoch zastupiteľstvách som síce nebol, ale nepamätám sa, že by sme niekedy rokovali v nedeľu večer, a to som tu tretie volebné obdobie.“

Aj na webe, aj na tabuli

Podľa mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko však zákon o obecnom zriadení hovorí jasne. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.