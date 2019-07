Primátor Michaloviec je po havárii služobného auta v poriadku

Vodič skončil po náraze do stromu v nemocnici.

1. júl 2019 o 13:02 Kristián Sabo

KOŠICKÝ KLEČENOV, MICHALOVCE. Ešte 30. mája sa stala nehoda pri Košickom Klečenove v okrese Košice-okolie.

Primátor Michaloviec Viliam Zahorčák (Smer) sa spolu so šoférom vracali z rokovania Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Košiciach.

Ich služobná Škoda Superb skončila v strome.

Napriek tomu, že vodiča odviezli do nemocnice, primátor prevoz odmietol. Neskôr však nemocnicu navštívil.

Narazil do odvodňovacieho kanála a stromu

Polícia nám opísala za akých okolností k nehode došlo.

„Stala sa 30. mája 2019 o 9.20 hodine v katastri obce Košický Klečenov. Podľa doterajších zistení vodič Škody Superb išiel v smere od obce Košický Klečenov k pamätníku Dargov, pričom v stúpaní po prejdení tiahlej pravotočivej zákruty dostal s vozidlom na mokrej vozovke šmyk. Prešiel mimo cestu, narazil do betónového odvodňovacieho kanálu a stromu,“ vysvetlila krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Doplnila, že podľa predbežnej lekárskej správy dve osoby utrpeli ľahké zranenia.

„Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Bližšie okolnosti, presná príčina vzniku dopravnej nehody je predmetom prebiehajúceho objasňovania.“

Záchranka: Jeden pasažier prevoz odmietol

Na miesto prišla aj záchranka, ktorej pracovníci zranených ošetrovali.

„Môžem potvrdiť, že sme 30. mája o 9.32 hod. prijali výzvu na tiesňovú linku 155, podľa ktorej potrebujú pomoc dve zranené osoby. Na miesto sme bezodkladne vyslali záchranárov, ktorí ošetrili osobu so zranením hrudníka a previezli ju do jednej z košických nemocníc. Druhá osoba prevoz do nemocnice odmietla,” informovala nás hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Mesto: Po ošetrení ho prepustili

Zaujímavé na nehode je, že hoci Zahorčák prevoz do nemocnice odmietol, neskôr sám vyhľadal lekársku pomoc.

Oslovili sme v tejto súvislosti aj Mestský úrad (MsÚ) v Michalovciach. Na naše otázky zatiaľ nereagoval.

Pre Plus 7 dní sa však vyjadrila Iveta Palečková hovorkyňa primátora a MsÚ v Michalovciach. Tá potvrdila, že primátor do nemocnice išiel, avšak do inej, ako jeho vodič.

„Primátor mesta bol po ošetrení prepustený z nemocnice a nebol práceneschopný," vysvetlila pre Plus 7 dní I. Palečková.

Neskôr sa však rozchýrilo, že primátor bol v nemocnici opäť. Údajne pre podozrenie na otras mozgu a v súvislosti s ďalšími zraneniami.

Neobjavil sa vraj ani na niektorých akciách, kde mal zastupovať mesto. Túto informáciu však hovorkyňa mesta poprela.

„Tieto informácie sa nezakladajú na pravde," vysvetlila pre Plus 7 dní Palečková.