Silné búrky opäť vyčíňali v zemplínskych mestách

Voda zaliala Michalovce, hasiči zasahujú aj v Košiciach.

22. jún 2019 o 20:10 (aktualizované 22. jún 2019 o 20:48) TASR, Martin Belej

MICHALOVCE, KOŠICE. Hasiči v sobotu večer zasahujú v súvislosti s počasím na viacerých miestach v Košickom kraji.

Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, pomáhajú pri odčerpávaní vody z pivníc v Košiciach, Michalovciach a vo Veľkých Kapušanoch, ktoré zasiahla extrémne silná búrka už v piatok.

Na niektorých miestach v kraji došlo podľa jeho slov i k zaplaveniu ciest.

Lejak zalial ulice v Michalovciach

Pošlite nám info a foto Máte aktuálne informácie, fotografie, alebo videá z miesta? Podeľte sa o ne s ostatnými čitateľmi a pošlite nám ich na web@korzar.sk

Komplikovaná situácia bola podvečer najmä v Michalovciach.

Podľa portálu imeteo.sk sa nad mestom vyskytla veľmi výdatná búrka, počas ktorej napršalo približne 30 milimetrov zrážok a fúkal veľmi silný nárazový vietor.

Po prívalovom daždi zaliala voda niektoré ulice takmer do výšky kolies áut, dostala sa do dvorov a pivníc domov.

Podľa informácií portálu sa v meste vyskytol microburst.

Podľa imeteo.sk "microburst je intenzívny zostupný prúd vzduchu, ktorý po dotyku so zemským povrchom vyvolá divergentné prúdenie s ničivými účinkami. Divergentné znamená, že vzduch sa po dotyku so zemským povrchom rozteká do strán."