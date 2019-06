V Michalovciach narobil vzdušný vír obrovské škody

Mohlo byť menšie tornádo, ale aj microburst alebo downburst.

12. jún 2019 o 18:47 (aktualizované 12. jún 2019 o 19:31) Róbert Bejda, Monika Almášiová

MICHALOVCE. V Michalovciach majú o jednu meteorologickú záhadu viac.

Areálom jednej z firiem v časti Močarany sa v utorok podvečer prehnala krátka búrka, ktorú sprevádzal vzdušný vír.

Ako informovala Televízia Markíza, napáchal veľké škody na majetku.

Našťastie, lietajúce kusy dreva, plechu či iného materiálu nikoho nezranili.

Rozbitá unimobunka

„Prišiel silný vietor, hučanie, rýchlo sme sa schovali pred búrkou,“ povedal pre televíziu majiteľ firmy Miroslav Borovič.

Celá administratívna budova, z ktorej vietor odtrhol strechu, sa ocitla pod vodou. Zaplavila počítače, účtovníctvo, archív.

Odtrhnutý plech dopadol až do zadnej časti dvora.

Na tom mieste stála pred búrkou unimobunka, po búrke z nej zostala kopa sutín.

Vietor pováľal aj betónové kusy stavebného materiálu, ktoré vážili stovky kilogramov.

Na svojom mieste neostal ani stojan plný plechov.

Majiteľ firmy je presvedčený, že mali do činenia s tornádom.

Čo to bolo?

O odborné vysvetlenie sme požiadali SHMÚ.

"V utorok sa pri Michalovciach vyskytla búrka, ktorá spôsobila škody vetrom. Podľa jednej výpovedi mohli byť spôsobené tornádom, no to je zatiaľ to jediné, čo túto možnosť podporuje. Tak si prípad rozoberme," odpovedali meteorológovia.

Izolovaná búrka prišla do oblasti od juhovýchodu až juhu.

Nevykazovala žiadne špeciálne črty či vývoj.

Čo sa podmienok týka, vzduch bol veľmi teplý (teplota 32 až 33 °C), no dosť suchý, relatívna vlhkosť 32 až 35 percent.

"V takýchto podmienkach búrky zvykne sprevádzať silný vietor, ktorý sa však vyskytuje len na veľmi malom území. Ide o jav zvaný microburst, teda v dôsledku náhleho prepadu vzduchu v zostupnom prúde búrky pozorujeme na zemskom povrchu silný vietor (microburst je teda veterný jav, nie zrážkový, ako sa často nesprávne zamieňa). Vzniká tak, že vo vzduchovej bubline padajúcej k zemi v zostupnom prúde búrky dochádza v suchom vzduchu k výraznému výparu dažďových kvapiek a topeniu krúp, čoho dôsledkom sa vzduchová bublina ochladzuje," vysvetľuje SHMÚ.

Ochladzovaním je ťažšia, a teda rýchlejšia, čo spôsobí silný nárazový vietor na zemskom povrchu, no len vo veľmi malej oblasti (niekedy môže byť vidno aj slabú rotáciu v smere hodinových ručičiek).

Verzia tornáda by vyžadovala skôr vlhšie prostredie, prípadne organizovanú, trochu deformovanú líniu búrok.

Schladilo sa z 31 na 19°C

"Búrka zasiahla aj priamo našu stanicu Michalovce (Močarany). Pri prechode búrky sa v priebehu 20 minút ochladilo z 31 na 19 °C a v priebehu 10 minút spadlo takmer 10 mm zrážok, čo je intenzívny dážď. Pri tak silných zrážkach v suchom prostredí je teda vysoká pravdepodobnosť, že boli sprevádzané silným vetrom generovaným práve intenzívnym zostupným prúdom, teda microburstom. Náraz vetra bol viac ako 80 km/h," pokračujú meteorológovia.

Verziu microburstu podľa nich podporuje aj fotografia, ktorá zobrazuje silný a veľmi koncentrovaný zostupný prúd búrky so silnými zrážkami, pri ktorých bývajú pozorované microbursty (no nie je to pravidlo).

"Z udalosti zatiaľ nemáme žiadne iné fotografie, pričom v prípade tornáda je ozaj málo pravdepodobné, že by tornádo pri Michalovciach nik nespozoroval (to ale dôkaz, samozrejme, nie je). Teda všetky zatiaľ dostupné informácie poukazujú na microburst, nie na tornádo," dodáva SHMU.

Tornádo v Lekárovciach

Tornádo sa Zemplínom prehnalo vlani v októbri.

V Lekárovciach napáchalo veľké škody.

