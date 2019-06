Fiľková-Trehubová ukončila kariéru. Spomínať na ňu bude do staroby

Zažila som krásne momenty, hovorí.

7. jún 2019 o 13:51 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Hádzanárka Tetyana Fiľková-Trehubová sa definitívne rozlúčila s hráčskou kariérou. Svoj posledný zápas odohrala vo štvrtok podvečer v drese slovenskej reprezentácie proti Švédsku, v ktorom zaznamenala tri presné zásahy.

Dlhoročná opora michalovskej Iuventy, najlepšieho ženského hádzanárskeho tímu pod Tatrami v poslednom desaťročí, sa rozhodla dať prednosť rodine, ktorej sa kvôli hráčskym povinnostiam nemohla venovať v takej miere, ako by chcela.

Rozlúčka nedopadla podľa predstáv

Rodáčka z ukrajinského Užhorodu už dávnejšie avizovala, že zápasy II. fázy kvalifikácie MS 2019 so Švédkami budú jej poslednými.

„Veľmi som sa na ne tešila, ale bohužiaľ nedopadli podľa našich ani mojich predstáv, pretože sme ich vysoko prehrali. V odvete v Šali som si už uvedomovala, že sú to moje posledné minúty v kariére. Aj som sa snažila si ich užívať, ale veľmi sa mi to nedarilo, lebo zápas nám vôbec nevyšiel,“ prezradila vychýrená strelkyňa s výbornou ľavačkou.

Po záverečnom klaksóne by mnohé hráčky na mieste Tetyany vyronili nejakú tú slzu, 30-ročná pravá spojka však dokázala emócie udržať na uzde.

„Skôr som bola smutná z toho, akým výsledkom zápas skončil. V hlave si už uvedomujem, že je koniec, ale po emocionálnej stránke ešte veľmi nie. Dôjde mi to až časom, keď družstvá po dovolenkách začnú trénovať a hrať zápasy, no mňa sa to už týkať nebude,“ skonštatovala Fiľková-Trehubová.

Možno rozbehne hádzanú v Lučenci

Hádzanej sa venovala od svojich deviatich rokov, a to v materskom HK Karpaty Užhorod, v drese ktorého ako 16-ročná aj debutovala medzi ženami. Potom krátko pôsobila v Haličanke Ľvov, odkiaľ jej kroky v januári 2010 viedli do michalovskej Iuventy, s ktorou päťkrát vyhrala interligu, osemkrát slovenský titul a päťkrát národný pohár.

„Sama som si vybrala, akou cestou sa vydám. Slovensko aj Michalovce sa stali mojím druhým domovom. V Iuvente aj reprezentácii som zažila plno krásnych momentov, na ktoré nikdy nezabudnem a budú ma sprevádzať až do staroby. Keď budem stará 70-ročná babka, tak budem svojim vnúčatám hovoriť: Ja som si v dávnych rokoch zahrala na majstrovstvách Európy a som osemnásobná slovenská majsterka,“ s úsmevom sa obzrela za vydarenou kariérou.

Tetyana sa momentálne najviac teší na chvíle strávené s manželom Lukášom a dvojročnou dcérkou Arinkou. Spoločne budú bývať v Lučenci, odkiaľ jej partner pochádza. Sú jej plány do budúcna späté naďalej s hádzanou?

„Mám veľmi rada deti, preto by som chcela pracovať v škôlke. Plánujem rozbehnuť aj nejaké krúžky s deťmi, ale kým to nie je ešte isté, nechcem o tom dopredu rozprávať. V Lučenci hádzaná nie je, ale ktovie, možno časom sa mi ju aj s pomocou iných ľudí podarí v tomto meste naštartovať.“