MFK Zemplín zháňa peniaze na navýšenie rozpočtu

V hre je vstup nového akcionára, ktorý zlepší finančnú situáciu v klube.

5. jún 2019 o 15:50 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Futbalisti michalovského MFK Zemplín majú za sebou už štyri roky pôsobenia vo Fortuna lige.

Počas tohto obdobia sa medzi slovenskou elitou dokázali rýchlo etablovať, čoho dôkazom je aj ich umiestnenie v poslednej sezóne, v ktorej skončili na výbornej piatej priečke.

V tábore jediného zástupcu východoslovenského regiónu vo Fortuna lige však po historickom úspechu vládne neistota.

Ako pre Korzár prezradil Ján Sabol, jeden z konateľov spoločnosti Scorp, ktorá je majoritným akcionárom MFK Zemplín, v klube sa dlhodobo potýkaju s problémami s financovaním.

Po pohárovom vypadnutí prišli o motiváciu

Ešte pred tým, ako Sabol začal hovoriť o týchto problémoch, vrátil sa ešte k uplynulému vydarenému ročníku, v ktorom si mužstvo prvýkrát zahralo v skupine o titul.

„Po veľmi zlom začiatku, keď sme po deviatich kolách boli s piatimi bodmi na poslednom mieste, sme v nasledujúcich trinástich zápasov získali až 27 bodov a zaslúžene postúpili do hornej šestky. V nadstavbe sme trochu stratili na výkonnosti aj kvôli tomu, že sme sa chceli prebojovať do finále Slovenského pohára, čo sa nám však nepodarilo. Po semifinálovom neúspechu so Žilinou sme akoby prišli o motiváciu a viac sa už nedalo dosiahnuť,“ rozhovoril sa Sabol.

„Ak by sa konečné umiestnenie vynásobilo koeficientom finančného zabezpečenia klubu, boli by sme najlepším slovenským tímom. Pred nami totiž skončili kluby, ktoré majú niekoľkonásobne vyššie rozpočty,“ doplnil.